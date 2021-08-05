Türkiye pek çok bölgesini saran yangınla mücadele ederken bir diğer yandan da dezenformasyona karşı adeta bir savaş veriyor.

Antalya'nın CHP'li vekili Rafet Zeybek bölgedeki yangına hava müdahalesinin olmadığı yönünde bir algı operasyonuna imza atarken bu yalanı ortaya çıkaran basın emekçilerinin üzerine yürüdü.

CHP'li vekil, çalışmaları yerinde görüntüleyen ÜLKE TV çalışanlarını önce sosyal medya hesabından hedef gösterdi. Ardından makam şoförüyle birlikte hakaretler ederek basın mensuplarına saldırdı.

Olay yerinde bulunanlar araya girerek saldırının fiziki boyuta ulaşmasını önlerken, Zeybek ve şoförü aracıyla bölgeden uzaklaştı.

OYNAT 02:22 CHP'li vekil Rafet Zeybek afet bölgesinde çalışan Ülke TV muhabirinin üstüne yürüdü Girdiği her ortamda sürekli 'basın özgürlüğü'nden dem vuran CHP'nin Antalya Milletvekili Rafet Zeybek, yangın bölgelerine hava müdahalesi yapılmadığına dair algı operasyonu yaparken bu durumu ortaya çıkaran Ülke TV çalışanlarının üstüne yürüdü. Zeybek'in şoförü, yaydıkları dezenformasyonla mücadele eden basın mensuplarına saldırmaya kalktı. BiP'te paylaş

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'AKLIM ALMIYOR!'

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP'li vekil Zeybek'e sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi.

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Altun yaptığı açıklamada, ''Milletin vekilliğini yapması gereken bir kişi nasıl olur da bu zor günlerde kamuoyunu bilgilendirmek ve dezenformasyonla mücadele etmek için sahada çalışan basın mensuplarına böyle davranır? Hem de bir kadına; aklım almıyor! Haklı mücadelenizde yanınızdayız.'' ifadelerine yer verdi.

Milletin vekilliğini yapması gereken bir kişi nasıl olur da bu zor günlerde kamuoyunu bilgilendirmek ve dezenformasyonla mücadele etmek için sahada çalışan basın mensuplarına böyle davranır?

Hem de bir kadına; aklım almıyor!

Haklı mücadelenizde yanınızdayız @ulketv pic.twitter.com/8GCCxqIkTG — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) August 5, 2021

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