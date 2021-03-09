CHP’li vekilden Samsun’da darp edilen kadının başında poz: Tepkiler sonrası fotoğrafı sildi

Samsun’da yaşayan E.M, boşandığı eşi İbrahim Zarap tarafından, sokak ortasında çocuğunun gözleri önünde öldüresiye dövülmüştü.
E.M’nin kaldırıldığı hastanede tedavisi devam ederken, aralarında CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek’in de bulunduğu CHP’li heyet, yaralı kadını ziyaret etti.
CHP’li vekil ve beraberindekiler, ziyaretleri esnasında şiddete uğrayan kadının başında fotoğraf çektirip sosyal medyada paylaştı.
E.M’nin fotoğraflarda yüzünün gözükmemesi için yaralı halde olmasına rağmen yatağın diğer tarafına döndüğü görüldü.
Bu duruma gösterilen tepkiler sonrası, CHP’li vekil Zeybek Twitter hesabından paylaştığı fotoğrafı kaldırdı.