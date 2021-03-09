Gündem CHPli vekilden Samsunda darp edilen kadının başında poz Tepkiler sonrası fotoğrafı sildi
POLİTİKA

CHP’li vekilden Samsun’da darp edilen kadının başında poz: Tepkiler sonrası fotoğrafı sildi

Samsun’da İbrahim Zarap tarafından sokak ortasında öldüresiye dövülen E.M’yi hastanede ziyaret eden CHP'li heyet, yaralı kadının başında fotoğraf çektirip sosyal medyada paylaştı. Yaralı kadının fotoğrafta sırtını döndüğü görülürken, bu duruma gelen tepkiler sonrası CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, paylaşımını kaldırdı.

Haber Merkezi Diğer
CHP'liler tarafından ziyarete ilişkin paylaşılan fotoğraf.
CHP'liler tarafından ziyarete ilişkin paylaşılan fotoğraf.

Samsun’da yaşayan E.M, boşandığı eşi İbrahim Zarap tarafından, sokak ortasında çocuğunun gözleri önünde öldüresiye dövülmüştü.

E.M’nin kaldırıldığı hastanede tedavisi devam ederken, aralarında CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek’in de bulunduğu CHP’li heyet, yaralı kadını ziyaret etti.

CHP’li vekil ve beraberindekiler, ziyaretleri esnasında şiddete uğrayan kadının başında fotoğraf çektirip sosyal medyada paylaştı.

E.M’nin fotoğraflarda yüzünün gözükmemesi için yaralı halde olmasına rağmen yatağın diğer tarafına döndüğü görüldü.

Bu duruma gösterilen tepkiler sonrası, CHP’li vekil Zeybek Twitter hesabından paylaştığı fotoğrafı kaldırdı.

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