CHP'li vekillerin 'basın özgürlüğü' çelişkisi: Biri 'Basınla derdimiz yok' derken diğeri 'El koyacağız' dedi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, FOX TV'de İlker Karagöz'ün Çalar Saat programına katıldı. Basın özgürlüğüne ilişkin değerlendirmeler yapan Özel, "Kimsenin ele geçiremeyeceği bir basın kanunu üzerinde çalışıyoruz" dedi.

'EL KOYMA DERDİMİZ YOK'

Basın kanunu üzerinde çalıştıklarını beyan eden Özel, "Şöyle bir planımız yok bizim; geliriz Sabah gazetesine el koyar, batırır. Biz geldiğimizde bir daha kimsenin ele geçiremeyeceği bir basın kanunu nasıl olabilir, çalışanın sendikal güvencesiyle, patronun hükümete karşı güvencesi üzerine çalışıyoruz" dedi.