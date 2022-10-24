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POLİTİKA

CHP'li vekillerin 'basın özgürlüğü' çelişkisi: Biri 'Basınla derdimiz yok' derken diğeri 'El koyacağız' dedi

CHP'li Özgür Özel bugün katıldığı televizyon programında "Basına el koyma derdimiz yok" açıklamasında bulundu. Basın kanunu üzerinde çalıştıklarını söyleyen Özel'in bu sözleri akıllara Gürsel Tekin'in "Seçimi kazanır kazanmaz o gazetelere el koyacağız" açıklamasını getirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
CHPli vekillerin basın özgürlüğü çelişkisi: Biri Basınla derdimiz yok derken diğeri El koyacağız dedi
Özgür Özel

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, FOX TV'de İlker Karagöz'ün Çalar Saat programına katıldı. Basın özgürlüğüne ilişkin değerlendirmeler yapan Özel, "Kimsenin ele geçiremeyeceği bir basın kanunu üzerinde çalışıyoruz" dedi.

'EL KOYMA DERDİMİZ YOK'

Basın kanunu üzerinde çalıştıklarını beyan eden Özel, "Şöyle bir planımız yok bizim; geliriz Sabah gazetesine el koyar, batırır. Biz geldiğimizde bir daha kimsenin ele geçiremeyeceği bir basın kanunu nasıl olabilir, çalışanın sendikal güvencesiyle, patronun hükümete karşı güvencesi üzerine çalışıyoruz" dedi.

CHP'li vekillerin 'basın özgürlüğü' çelişkisi: Biri 'Basınla derdimiz yok' derken diğeri 'El koyacağız' dedi
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CHP'li vekillerin 'basın özgürlüğü' çelişkisi: Biri 'Basınla derdimiz yok' derken diğeri 'El koyacağız' dedi
CHP'li Özgür Özel bugün katıldığı televizyon programında 'Basına el koyma derdimiz yok' açıklamasında bulundu. Özel'in bu sözleri akıllara Gürsel Tekin'in 'Seçimi kazanır kazanmaz o gazetelere el koyacağız' açıklamasını getirdi.
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