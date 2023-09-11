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CHP'li Yüksel Taşkın'dan Sezgin Tanrıkulu'na destek: Kimseye hakaret etmeden eleştirilerde bulundu

CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın, Türk ordusunu skandal ifadelerle hedef alan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'na arka çıktı. "Tanrıkulu kimseye hakaret etmeden eleştirilerde bulundu." diyen Taşkın, "Onu hedef alan samimiyetsiz linç kültürü ise iktidar trollerinin eseridir." dedi.

Hüseyin Berk
20:52 . 11/09/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
CHP'li Yüksel Taşkın, Sezgin Tanrıkulu'nun Türk ordusuna iftiralarını 'eleştiri' olarak niteldi.

CHP'li Yüksel Taşkın, Sezgin Tanrıkulu'nun Türk ordusuna iftiralarını 'eleştiri' olarak niteldi.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, geçtiğimi günlerde katıldığı canlı yayında, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik (TSK) skandal açıklamalarda bulundu. Türk ordusuna iftira atan Tanrıkulu, "
TSK,15 köylüyü helikopterden attı. Köyleri yaktı ve bombaladı"
diye konuştu. Tanrıkulu, TV100'de yaptığı açıklamada,
"Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı her şey eleştiriden azade değil, bizler milletvekiliyiz. Bunları sorgularız. TSK üzerinden bu tür şaibelerin kalkması amacıyla bunu sorarız"
dedi.

CHP'den Tanrıkulu'nun sözlerine açıklama: TSK bizim göz bebeğimizdir

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Türk ordusuna iftira atan Tanrıkulu'nun ifadelerinin kabul edilemez olduğunu vurgulayıp,
"Bu konu yetkili organlarımızda görüşülecektir."
açıklamasını yaptı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise,
"Biz TSK'nın hedef alınmasını kurumsal olarak asla doğru bulmayız. Konuyla ilgili açıklamayı parti sözcümüz yaptı. TSK bizim göz bebeğimizdir''
dedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da Tanrıkulu'nun skandal açıklamasına ilişkin soruşturma başlattı.

CHP'li Yüksel Taşkın'dan Tanrıkulu'na destek: Kimseye hakaret etmeden eleştirilerde bulundu

CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın ise genel başkanı ve parti sözcüsünden farklı bir açıklama yaptı.
"Tanrıkulu kimseye hakaret etmeden eleştirilerde bulundu."
diyen Taşkın,
"Onu hedef alan samimiyetsiz linç kültürü ise iktidar trollerinin eseridir."
dedi.


#Yüksel Taşkın
#Sezgin Tanrıkulu
#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Faik Öztrak
#Türk Silahlı Kuvvetleri
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