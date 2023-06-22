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CHP'liler kavgaya tutuştu: Faik Öztrak ile Engin Özkoç arasında sesler yükseldi

Seçim hezimetinin ardından CHP içinde başlayan kargaşanın dozu her geçen gün artıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'örgütten sorumlu koordinatörlük' görevine getirdiği Engin Özkoç ile buna karşı çıkan Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak arasında kavga çıktığı öne sürüldü. Özkoç'un tartışma sırasında sesini yükselttiği iddia edildi.

10:19 . 22/06/2023 Perşembe
Yeni Şafak
CHP'li Engin Özkoç ve Faik Öztrak'ın kavga ettiği iddia edildi.

CHP'li Engin Özkoç ve Faik Öztrak'ın kavga ettiği iddia edildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim yenilgisinin ardından CHP içinde yaşanan 'değişim' tartışmaları yeni bir aşamaya evrildi.

Geçtiğimiz günlerde Kılıçdaroğlu'nun 'örgütten sorumlu koordinatörlük' görevine getirdiği Engin Özkoç ile yıllardır koltuğundan kalkmaması nedeniyle eleştirilerin hedefi olan Faik Öztrak'ın birbirlerine girdiği iddia edildi.

Halk TV'den Seyhan Avşar'ın köşesinde dile getirdiği kulis haberine göre, CHP'de iki ismin kavgası bugünlerde parti içinde gündem oldu.

'Bu kadar büyük bir gerilime ilk kez tanık olundu'

Avşar,
"Olay o kadar büyümüş ki Engin Özkoç ile Faik Öztrak arasında bir tartışma yaşanmış ve Özkoç bu tartışmada sesini yükseltmiş. Özkoç ve Öztrak’ın ilişkisinin pek de iyi olmadığı CHP’yi takip eden tüm gazeteciler tarafından bilinen bir gerçeklik. Ama bu kadar büyük bir gerilime ilk kez tanık olundu."
dedi.

Kavganın nedeninin parti örgütü meselesi olduğunu ifade eden Avşar, Kılıçdaroğlu'nun Özkoç'a verdiği 'örgütten sorumlu koordinatörlük' görevi sonrasında bir grup milletvekiliyle görüştüğünü belirtti.

Öztrak, Özkoç'a verilen göreve karşı çıkıyor

"Aldığım bilgilere göre; Özkoç bu görüşmeyi sadece vekillerle değil İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’yla da paylaşmış."
diyen Avşar, "İmamoğlu, Özkoç’un bu göreve gelmesinin önemli bir adım olduğunu ancak sorunları çözmeye yetmeyeceğini aktarmış. Özkoç’un yeni görevlendirilmesi birkaç gün önce basına yansıdı. Ancak bu göreve ilişkin Kılıçdaroğlu’nun atama yazısını henüz onaylamadığını öğrendim. Özkoç’un atanmasına ise en büyük karşı çıkışı ise Faik Öztrak gösteriyormuş. Öztrak, örgütten sorumlu ismin CHP Merkez Yönetim Kurulu’ndan (MYK) birisi olması gerektiği konusunda bastıyormuş. Dün telefonla konuştuğum bazı MYK üyeleri de Özkoç isminin bu görev için uygun olmadığını savunarak, Özkoç ismine yönelik itirazlarını Kılıçdaroğlu’na aktardıklarını belirttiler." ifadelerini kullandı.




#CHP
#Engin Özkoç
#Faik Öztrak
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