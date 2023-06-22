CHP'liler kavgaya tutuştu: Faik Öztrak ile Engin Özkoç arasında sesler yükseldi

"Olay o kadar büyümüş ki Engin Özkoç ile Faik Öztrak arasında bir tartışma yaşanmış ve Özkoç bu tartışmada sesini yükseltmiş. Özkoç ve Öztrak’ın ilişkisinin pek de iyi olmadığı CHP’yi takip eden tüm gazeteciler tarafından bilinen bir gerçeklik. Ama bu kadar büyük bir gerilime ilk kez tanık olundu."