CHP'liler kavgaya tutuştu: Faik Öztrak ile Engin Özkoç arasında sesler yükseldi

CHP'li Engin Özkoç ve Faik Öztrak'ın kavga ettiği iddia edildi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim yenilgisinin ardından CHP içinde yaşanan 'değişim' tartışmaları yeni bir aşamaya evrildi.
Geçtiğimiz günlerde Kılıçdaroğlu'nun 'örgütten sorumlu koordinatörlük' görevine getirdiği Engin Özkoç ile yıllardır koltuğundan kalkmaması nedeniyle eleştirilerin hedefi olan Faik Öztrak'ın birbirlerine girdiği iddia edildi.
Halk TV'den Seyhan Avşar'ın köşesinde dile getirdiği kulis haberine göre, CHP'de iki ismin kavgası bugünlerde parti içinde gündem oldu.
'Bu kadar büyük bir gerilime ilk kez tanık olundu'
Kavganın nedeninin parti örgütü meselesi olduğunu ifade eden Avşar, Kılıçdaroğlu'nun Özkoç'a verdiği 'örgütten sorumlu koordinatörlük' görevi sonrasında bir grup milletvekiliyle görüştüğünü belirtti.