CHP'liler Maltepe'de alanı dolduramayınca Ankara mitingi için yevmiyeli katılımcı aramaya başladı

Muhalefet, Maltepe'de miting alanını dolduramayınca çareyi 160 TL yevmiyeli katılımcı ilanı vermekte buldu.
CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Ankara'da miting düzenleyecek. Kılıçdaroğlu'nun Tandoğan Meydanı'nda yapacağı miting 17.30'da başlayacak.
CHP'liler 160 TL yevmiyeli katılımcı arıyor
Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Maltepe'de düzenlediği mitinge Kocaeli, İzmir, Bursa ve Yalova'dan otobüsler kaldıran CHP'liler, çevre illerden katılım olmasına rağmen alanı dolduramayınca yevmiyeli katılımcı aramaya başladı.
"Mitinge katılacak arkadaşlara ihtiyaç vardır"
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Belka Şirket yöneticisinin WhatsApp gruplarına iş ilanı adı altında attığı mesajlar ortaya çıktı. Gönderilen mesajda şu ifadeler kullanıldı: