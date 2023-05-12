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CHP'liler Maltepe'de alanı dolduramayınca Ankara mitingi için yevmiyeli katılımcı aramaya başladı

CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Maltepe'de düzenlediği mitinge Kocaeli, İzmir, Bursa ve Yalova'dan otobüsler kaldıran CHP'liler, çevre illerden katılım olmasına rağmen alanı dolduramayınca yevmiyeli katılımcı aramaya başladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Belka Şirket yöneticisinin WhatsApp gruplarına iş ilanı adı altında attığı mesajlar ortaya çıktı. Gönderilen mesajda, "Tandoğan'da gerçekleşecek olan mitinge katılım sağlayacak bay-bayan arkadaşlara ihtiyaç vardır. 17.00'de orada olunacak sadece 2 saat kadar miting alanında bulunulacaktır. Herhangi bir iş yapılmayacak olup sadece mitinge katılım sağlanacaktır." ifadelerine yer verildi.

11:41 . 12/05/2023 Cuma
Yeni Şafak
Muhalefet, Maltepe'de miting alanını dolduramayınca çareyi 160 TL yevmiyeli katılımcı ilanı vermekte buldu.

Muhalefet, Maltepe'de miting alanını dolduramayınca çareyi 160 TL yevmiyeli katılımcı ilanı vermekte buldu.

CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Ankara'da miting düzenleyecek. Kılıçdaroğlu'nun Tandoğan Meydanı'nda yapacağı miting 17.30'da başlayacak.

CHP'liler 160 TL yevmiyeli katılımcı arıyor

Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Maltepe'de düzenlediği mitinge Kocaeli, İzmir, Bursa ve Yalova'dan otobüsler kaldıran CHP'liler, çevre illerden katılım olmasına rağmen alanı dolduramayınca yevmiyeli katılımcı aramaya başladı.

"Mitinge katılacak arkadaşlara ihtiyaç vardır"

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Belka Şirket yöneticisinin WhatsApp gruplarına iş ilanı adı altında attığı mesajlar ortaya çıktı. Gönderilen mesajda şu ifadeler kullanıldı:

"Tandoğan'da gerçekleşecek olan mitinge katılım sağlayacak bay-bayan arkadaşlara ihtiyaç vardır.
Ücret: 160 TL
Çalışma saati: 17.00'de orada olunacak sadece 2 saat kadar miting alanında bulunulacaktır.
Not: Herhangi bir iş yapılmayacak olup sadece mitinge katılım sağlanacaktır. Müsait olanlar bana özelden dönüş yapıp isimlerini yazdırabilirler."

#Kemal Kılıçdaroğlu
#Ankara mitingi
#Tandoğan Meydanı
1 saat önce
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