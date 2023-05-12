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CHP’liler Twitter’da birbirine girdi: Eren Erdem ile Levent Gültekin arasında ‘Florya’daki otel’ kavgası

CHP yandaşı gazeteci Levent Gültekin, Muharrem İnce’nin adaylıktan çekildikten sonra Millet İttifakı’nın mitingine katılacağını iddia etti. Twitter’daki bu paylaşımın altına yorum yapan CHP Parti Meclisi üyesi Eren Erdem, Kılıçdaroğlu’nun adaylığına destek vermediğini belirttiği Gültekin’i ağır sözlerle hedef aldı. Gültekin, Erdem’in paylaşımına yanıt verince ortam bir hayli gerildi. Erdem, Gültekin’in Florya’daki bir otelde Kılıçdaroğlu ile adaylık pazarlığı yaptığını söyleyip, “Zırlayışının gün ve saatini yazmamı ister misin? Pislik!” ifadelerini kullandı. Gültekin ise Erdem’in vekil pazarlıklarını ortaya döktü. “Seçime kadar sus” diyen Erdem, “Kaç kuruş aldığını, kimlere itlik yaptığını 16 Mayıs'ta “belge belge” açıklayacağım.” dedi. Bu sözlerin ardından Gültekin’in paylaşımlarını sildiği görüldü.

02:00 . 12/05/2023 Cuma
Yeni Şafak
Levent Gültekin (solda), Eren Erdem (sağda)

Levent Gültekin (solda), Eren Erdem (sağda)

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, FETÖ’cülerin günlerdir kendisini hedef alan ‘kaset’ ve ‘para aldı’ iddialarının ardından veryansın ederek cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini söyledi. CHP’lilerin bu haberler üzerinden kendisini hedef almasına isyan eden İnce, “Bakalım seçim günü kaybedince ne gibi bahane bulacaklar” ifadelerini kullandı.İnce’nin CHP’yi hedef alan sözleri sonrası, Yedili Masa’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu “Halil İbrahim Sofrası’na gel” diyerek ‘ittifaka katıl’ çağrısı yaptı.

Kaset kumpası sonrası CHP kanadında seçimi kazanmışçasına bir hava eserken, CHP yandaşları da İnce hakkında asılsız iddiaları gündeme getirdi.

CHP yandaşı gazeteci Levent Gültekin, Muharrem İnce’nin adaylıktan çekildikten sonra Millet İttifakı’nın mitingine katılacağını iddia etti, bu söylentiler Memleket Partisi kanadından birinci ağızdan yalanlandı.

Tek amacın vekil olmak

Twitter’daki bu paylaşımın altına yorum yapan CHP Parti Meclisi üyesi Eren Erdem, Kılıçdaroğlu’nun adaylığına destek vermediğini belirttiği Gültekin’i ağır sözlerle hedef aldı. Gültekin, Erdem’in paylaşımına yanıt verince ortam bir hayli gerildi.

Erdem, Gültekin’in Florya’daki bir otelde Kılıçdaroğlu ile adaylık pazarlığı yaptığını söyleyip, “Levent, sen bize neler ettin. Bizi sırf Kılıçdaroğlu aday olsun dedik diye “Saray ajanı” yaptın. Ha ahali unutur, ben unutturmam. Her hatırını sana hatırlatacağım bir ömür. Hele şu seçim bitsin…” ifadelerini kullandı.

Gültekin ise Erdem’in vekil pazarlıklarını ortaya dökerek, “Eren bir kere sana demedim sen niye kendini nimetten sayıyorsun? Senin tek bir amacın var vekil olmak, onu kim sağlarsa onu desteklersin. 2018'de Kemal Bey için dediklerini de unutmamıştır millet, kaldı ki sen beni unutsan ne olur unutmasan ne olur” ifadelerini kullandı.

"Mayısta “belge belge” açıklayacağım"

Erdem Gültekin’e bir kez daha yanıt vererek, Gültekin’in Florya’daki bir otelde Kılıçdaroğlu ile adaylık pazarlığı yaptığını vurguladı ve “Levent, 2018’de Kemal beye gidip; “beni Cumhurbaşkanı yapın, muhafazakar gençler bana bayılıyor” dediğin günleri bilirim bezik. Florya’daki otelde. Kapıda bekliyordun. Ben vekil adayı olmadım; cebinde sakla bunu. Ama bu günleri unutma. Kuruşu kuruşuna “Kılıçdaroğlu kazanamaz” kampanyası için kaç kuruş aldığını, kimlere itlik yaptığını 16 Mayısta “belge belge” açıklayacağım. O Floryadaki otelde; “mihafajakay kijlay bana hayyan” diye zırlayışının gün ve saatini yazmamı ister misin? Pislik!” diyerek tartışmayı daha da alevlendirdi.

Gültekin’in “Bugün açıkla bekleme” resti sonrası yeni bir paylaşım yapan ve “Seçime kadar sus” diyen Erdem, “Aylarca “Chp’de ajanlar var, Saray ajanları var, Kılıçdaroğlu’nu aday yapmaya çalışıyorlar” gibi tezviratlarla ortalığı karıştırıp; Kılıçdaroğlu’nu zayıf-kazanamaz gösterme adına aylarca kampanya yaptın.Ver beni mahkemeye, gelip tüm tanıklarla yazdıklarımın gerçekliğini ispat edeceğim.Ama senden tek ricam var. Seçime kadar sus. Adaylaşma süresince; “yok, Kılıçdaroğlu olursa iç savaş çıkar, yok kan çıkar” gibi gerçekdışı hikayeler anlattın. Seçime kadar sus. Sonra mahkemede; karşına o ettiğin sözleri yüzüne bakarak dinleyen kişileri dizeceğim; namus sözü. Sus, gölge etme. Bye.” Dedi.

Bu sözlerin ardından Gültekin’in paylaşımlarını sildiği görüldü



#CHP
#Eren Erdem
#Levent Gültekin
#Muharrem İnce
#Kemal Kılıçdaroğlu
16 dakika önce
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