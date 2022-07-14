Gündem CHPliler üstünü çizdi WhatsApp gruplarında gündem İmamoğlu
POLİTİKA

CHP'liler üstünü çizdi: WhatsApp gruplarında gündem İmamoğlu

CHP'li eski milletvekili Barış Yarkadaş, katıldığı canlı yayında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sert sözlerle yüklendi. İmamoğlu'nun sekiz puanlık bir oy kaybı olduğunu belirten Yarkadaş, partinin WhatsApp gruplarında da eleştiriler aldığını söyledi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
CHPliler üstünü çizdi: WhatsApp gruplarında gündem İmamoğlu
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu.

CHP 26. Dönem İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, TV100 canlı yayınında, İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu'na yüklendi.

"SEKİZ PUANLIK OY KAYBI YAŞIYOR"

İmamoğlu'nun İstanbul'da sel felaketi yaşanırken tatile gitmesi konusunda değerlendirmede bulunan Yarkadaş, "Son dönemdeki tutumunu beğenmediğimi ifade edeyim. Ekrem İmamoğlu özellikle balıkçı krizinden sonra ne yazık ki sekiz puanlık bir oy kaybı yaşıyor." dedi.

CHP'liler üstünü çizdi: WhatsApp gruplarında gündem İmamoğlu
OYNAT 01:23
CHP'liler üstünü çizdi: WhatsApp gruplarında gündem İmamoğlu
CHP'li eski milletvekili Barış Yarkadaş, katıldığı canlı yayında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sert sözlerle yüklendi. İmamoğlu'nun sekiz puanlık bir oy kaybı olduğunu belirten Yarkadaş, partinin WhatsApp gruplarında da eleştiriler aldığını söyledi.

WHATSAPP GRUPLARINDA GÜNDEM İMAMOĞLU

Parti içinde İmamoğlu'ndan duyulan rahatsızlığı da gündeme getiren Yarkadaş, "CHP'nin çeşitli bölgelerdeki WhatsApp gruplarında bu konu çok konuşuldu ve benim gördüğüm şey Ekrem İmamoğlu'nun bu tutumunun beğenilmediği yönünde." ifadelerini kullandı.

"ELEŞTİRİLERİ DİKKATE ALMIYOR"

"Artık hiç kimse eleştirilmek istemiyor, eleştirenler de anında ya hain ya düşman ilan ediliyor. Oysa ki demokraside eleştiriler zenginleştirir." diyen Yarkadaş, "Ekrem İmamoğlu'nun bugün yaptığı konuşmadan, kendisine yönelik yapılan hiçbir eleştiriyi önemsemediğini, dikkate almadığını, 'Ben bir yerde yanlış mı yaptım' duygusunun kendisinde uyanmadığını gördüm. O yüzden bugün İmamoğlu ile ilgili çok detaylı bir değerlendirme yapmak istemiyorum. Çünkü bunları önemsemiyor." açıklamasında bulundu.

Tatilden dönen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun görüntüsü sosyal medyada gündem oldu
GÜNDEM
Tatilden dönen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun görüntüsü sosyal medyada gündem oldu

Sel yaşanırken yine tatilde olan İmamoğlu: Afet yaşanmadı su baskınıydı
OYNAT 00:38
Sel yaşanırken yine tatilde olan İmamoğlu: Afet yaşanmadı su baskınıydı
İstanbul'daki her afet anında tatilde ortaya çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kurban Bayramı'nda yaşanan sel felaketinde de Fethiye'deydi. Kameraların karşısına geçen İmamoğlu, 45 dakika boyunca, alakasız her konuya değinerek şu açıklamayı yaptı: “Yaratılan algıları değil yalın gerçeği konuşalım. İstanbul genelinde adına afet denilecek olay yaşanmadı. Birkaç ilçede su baskınları oldu. Gelişmeleri ekiplerimizden bilgi alarak anbean takip ettim.'

Kararımı çoktan verdim

'Kararımı çoktan verdim'

​Trump, 2024 seçiminde aday olup olmayacağını açıkladı.
Denizde panik

Denizde panik

Tekne alabora oldu, yüzerek kurtuldular.
CHPliler üstünü çizdi: WhatsApp gruplarında gündem İmamoğlu

'Evlat acısı olmasa 40 derece sıcaklıkta kimse bekleyebilir mi?'

​Sazlıbosna Barajı'nda endişelendiren görüntü.

İlk hacı kafilesi yurda döndü.

Denizdeki silahlar yerli namlularla keskinleşecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.