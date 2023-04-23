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'CHP'nin adayı kim?' sorusuna İzmirliler cevap veremedi: Bana ne Atatürkçüyüz biz

Seçim çalışmaları kapsamında vatandaşlarla bir araya gelen AK Parti İzmir 2. bölge 1. sıra adayı Eyüp Kadir İnan, bazı gençlerin provokatif eylemleri ile karşılaştı. Gençlere, "CHP'nin 1. sıra adayı kim?" sorusunu yönelten İnan'ın aldığı, "Bana ne, Atatürkçüyüz biz." cevabı ise şaşırttı.

23:25 . 23/04/2023 Pazar
Yeni Şafak
AK Parti İzmir 2. bölge 1. sıra adayı Eyüp Kadir İnan.

AK Parti İzmir 2. bölge 1. sıra adayı Eyüp Kadir İnan.

AK Parti İzmir 2. bölge 1. sıra adayı Eyüp Kadir İnan, seçim çalışmaları kapsamında sahaya inerek halkın arasına karıştı.

Vatandaşlarla selamlaşan, sohbet eden İnan, bazı gençlerin provokatif eylemleri ile karşılaştı.

Provokasyon karşısında sakinliğini koruyan İnan, gençlere, "CHP'nin 1. sıra adayı kim?" sorusunu yöneltti. İnan'ın aldığı cevap ise bir hayli ilginç oldu.

Sorduğu soruya, "Bana ne, Atatürkçüyüz biz." cevabını alan İnan'ın tepkisi dikkat çekti.




Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun 'Alevi' provokasyonuna tepki: Sinsi planı reddediyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun 'Alevi' provokasyonuna tepki: Sinsi planı reddediyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya’da Akyazı Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi Açılış Töreni’ne katıldı. Yedili koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir vaadi olmadığını belirten Erdoğan, "Bay Bay Kemal'in işi ya Kandil'deki teröristlerle, ya parlamentodaki uzantılarıyla. Diyarbakır'da 51 vatandaşımızın ölümüne neden olan Selo'yu çıkaracakmış. Teröristbaşı Öcalan'ı çıkaracakmış. Bayan Meral'in bunlara aykırı bir ifadesi var mı? Bu 7'li masa iyice dağıttı" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun 'Alevi' provokasyonuna sert tepki gösteren Erdoğan, "Bizim dinimizin tek bir adı var o da İslam'dır. Alevilik, Şiilik ne karıştırıyorsun bunları. Ama dert başka. Sinsi planları reddediyoruz" dedi.


#AK Parti
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#Aday
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