'CHP'nin adayı kim?' sorusuna İzmirliler cevap veremedi: Bana ne Atatürkçüyüz biz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya’da Akyazı Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi Açılış Töreni’ne katıldı. Yedili koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir vaadi olmadığını belirten Erdoğan, "Bay Bay Kemal'in işi ya Kandil'deki teröristlerle, ya parlamentodaki uzantılarıyla. Diyarbakır'da 51 vatandaşımızın ölümüne neden olan Selo'yu çıkaracakmış. Teröristbaşı Öcalan'ı çıkaracakmış. Bayan Meral'in bunlara aykırı bir ifadesi var mı? Bu 7'li masa iyice dağıttı" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun 'Alevi' provokasyonuna sert tepki gösteren Erdoğan, "Bizim dinimizin tek bir adı var o da İslam'dır. Alevilik, Şiilik ne karıştırıyorsun bunları. Ama dert başka. Sinsi planları reddediyoruz" dedi.