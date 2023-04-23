'CHP'nin adayı kim?' sorusuna İzmirliler cevap veremedi: Bana ne Atatürkçüyüz biz

AK Parti İzmir 2. bölge 1. sıra adayı Eyüp Kadir İnan.
AK Parti İzmir 2. bölge 1. sıra adayı Eyüp Kadir İnan, seçim çalışmaları kapsamında sahaya inerek halkın arasına karıştı.
Vatandaşlarla selamlaşan, sohbet eden İnan, bazı gençlerin provokatif eylemleri ile karşılaştı.
Provokasyon karşısında sakinliğini koruyan İnan, gençlere, "CHP'nin 1. sıra adayı kim?" sorusunu yöneltti. İnan'ın aldığı cevap ise bir hayli ilginç oldu.
Sorduğu soruya, "Bana ne, Atatürkçüyüz biz." cevabını alan İnan'ın tepkisi dikkat çekti.