Gündem CHPnin Af Yasasındaki oyunu Önerge sunarak yavaşlatmaya çalışıyor
ANKARA

CHP'nin Af Yasası'ndaki oyunu: Önerge sunarak yavaşlatmaya çalışıyor

Koronavirüs salgını nedeniyle hızlandırılan infaz düzenlemesi görüşmeleri TBMM Genel Kurulunda sürüyor. Tam bu esnada ana muhalefet partisi CHP, meclise kanun teklifinin içinde yer alan bazı kelimeleri muadilleriyle değiştirmek isteyen yeni önerge sundu. Önergede yer alan 'veya' kelimesini 'ya da' olarak 'geceleyin' kelimesini 'gece vakti' gibi aynı anlama gelen kelimelerle kanun teklifinde değişikliğe gidilmesini istedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Yüzbinlerce mahkum ve ailesinin merakla beklediği af yasası ana muhalefet partisi CHP'nin sunduğu ilginç önergelerle tekrar meclisin önüne geliyor.

Uzun süredir kamuoyunun gündemindeki af yasası olarak bilinen ceza infaz kanunu bilindiği üzere geçen hafta meclise geldi ve kabul edildi. Buna ek olarak 25 madde daha eklendi. Denetimli serbestlikten yararlanan mahkumlar dünyayı etkisi altına alan koronavirüs yüzünden 31 Mayıs 2020'ye kadar izinli sayılacak.

  • Fakat CHP, sanki bu durumu uzatmak adına meclise bazı önergeler sundu. Kanun teklifinin içinde yer alan kelimeleri muadilleriyle değiştirmeyi teklif etti.

Sunulan önergelerde 'karar' kelimesini aynı anlama gelen 'hüküm' ile, 'eklenmiştir' kelimesini yine aynı manaya gelen 'ilave edilmiştir' ile değiştirmek istediklerini belirttiler.

Tahliyelerle ilgili engel ilk değil

Daha önce de bölümlere geçilmeden geneli üzerine yapılan görüşmeler muhalefetin “siyasi suçlular”ı da gündeme getirmesiyle frenlendi.

HDP, düzenlemeye PKK’yı, CHP ve İYİ Parti de FETÖ’den cezaevlerinde bulunanları ekletme niyetinde. HDP bu doğrultuda görüşmenin başladığı günden beri eylem de yapıyordu.

İnfaz yasasının çıkması için günlerdir sözde destek veren CHP ve İYİ Parti, HDP’nin önceki gün yapılan yoklama istemine Genel Kurul’a katılmayarak destek verdi.

Ceza İnfaz Yasası nedir?

70 maddeden oluşan ve 11 kanunda değişiklik yapan teklife göre, her il merkezi ile bölgelerin coğrafi durumları ve iş yoğunluğu göz önünde tutularak belirlenen ilçelerde Hakimler ve Savcılar Kurulunun olumlu görüşü alınarak Adalet Bakanlığınca infaz hakimliği kurulacak.

  • İnfaz hakimleri, Cumhuriyet savcısının ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin verdiği kararlara karşı yapılan şikayetleri inceleyecek. İnfaz hakimleri, ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin mahsup, ceza zaman aşımı ve hükümlünün ölümü hallerinde verilecek kararlar da dahil olmak üzere hakim veya mahkeme tarafından verilmesi gerekli kararları alacak ve işleri yapacak.

Kasten yaralama suçunun, üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe karşı, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle, kamu görevlisinin sahip bulunduğu nu¨fuzu kötu¨ye kullanılarak silahla işlenmesi halinde, şikayet aranmaksızın, verilecek ceza yarı oranında artırılırken, canavarca hisle işlenmesi halinde ise ceza bir kat oranında yükseltilecek.

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