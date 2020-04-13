Gündem CHPnin Af Yasasını yavaşlatma oyunu Veya yerine ya da denilsin önergesi verdiler
ANKARA

CHP'nin 'Af Yasasını' yavaşlatma oyunu: 'Veya' yerine 'ya da' denilsin önergesi verdiler

Koronavirüs salgını nedeniyle hızlandırılan infaz düzenlemesi görüşmeleri TBMM Genel Kurulunda sürüyor. Tam bu esnada ana muhalefet partisi CHP, meclise kanun teklifinin içinde yer alan bazı kelimeleri muadilleriyle değiştirmek isteyen yeni önerge sundu. Önergede yer alan 'veya' kelimesini 'ya da' olarak 'geceleyin' kelimesini 'gece vakti' gibi aynı anlama gelen kelimelerle kanun teklifinde değişikliğe gidilmesini istedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, muhalefet partili vekillerle görüşmeler yaparak verdikleri önergelerin TBMM'deki çalışmaları yavaşlattığını söyledi.
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, muhalefet partili vekillerle görüşmeler yaparak verdikleri önergelerin TBMM'deki çalışmaları yavaşlattığını söyledi.

Yüzbinlerce mahkum ve ailesinin merakla beklediği af yasası ana muhalefet partisi CHP'nin sunduğu ilginç önergelerle tekrar meclisin önüne geliyor.

Uzun süredir kamuoyunun gündemindeki af yasası olarak bilinen ceza infaz kanunu bilindiği üzere geçen hafta meclise geldi ve kabul edildi. Buna ek olarak 25 madde daha eklendi. Denetimli serbestlikten yararlanan mahkumlar dünyayı etkisi altına alan koronavirüs yüzünden 31 Mayıs 2020'ye kadar izinli sayılacak.

  • Fakat CHP, sanki bu durumu uzatmak adına meclise bazı önergeler sundu. Kanun teklifinin içinde yer alan kelimeleri muadilleriyle değiştirmeyi teklif etti.

Sunulan önergelerde 'karar' kelimesini aynı anlama gelen 'hüküm' ile, 'eklenmiştir' kelimesini yine aynı manaya gelen 'ilave edilmiştir' ile değiştirmek istediklerini belirttiler.

Tahliyelerle ilgili engel ilk değil

Daha önce de bölümlere geçilmeden geneli üzerine yapılan görüşmeler muhalefetin “siyasi suçlular”ı da gündeme getirmesiyle frenlendi.

HDP, düzenlemeye PKK’yı, CHP ve İYİ Parti de FETÖ’den cezaevlerinde bulunanları ekletme niyetinde. HDP bu doğrultuda görüşmenin başladığı günden beri eylem de yapıyordu.

İnfaz yasasının çıkması için günlerdir sözde destek veren CHP ve İYİ Parti, HDP’nin önceki gün yapılan yoklama istemine Genel Kurul’a katılmayarak destek verdi.

Ceza İnfaz Yasası nedir?

70 maddeden oluşan ve 11 kanunda değişiklik yapan teklife göre, her il merkezi ile bölgelerin coğrafi durumları ve iş yoğunluğu göz önünde tutularak belirlenen ilçelerde Hakimler ve Savcılar Kurulunun olumlu görüşü alınarak Adalet Bakanlığınca infaz hakimliği kurulacak.

  • İnfaz hakimleri, Cumhuriyet savcısının ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin verdiği kararlara karşı yapılan şikayetleri inceleyecek. İnfaz hakimleri, ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin mahsup, ceza zaman aşımı ve hükümlünün ölümü hallerinde verilecek kararlar da dahil olmak üzere hakim veya mahkeme tarafından verilmesi gerekli kararları alacak ve işleri yapacak.

Kasten yaralama suçunun, üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe karşı, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle, kamu görevlisinin sahip bulunduğu nu¨fuzu kötu¨ye kullanılarak silahla işlenmesi halinde, şikayet aranmaksızın, verilecek ceza yarı oranında artırılırken, canavarca hisle işlenmesi halinde ise ceza bir kat oranında yükseltilecek.

Tahliyelere muhalefet engeli: HDP,CHP ve İYİ Parti görüşmeleri yavaşlatıyor
GÜNDEM
Tahliyelere muhalefet engeli: HDP,CHP ve İYİ Parti görüşmeleri yavaşlatıyor

İnfaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifi TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi
GÜNDEM
İnfaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifi TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi

100 bin mahkuma tahliye: Denetimli serbestlik 1 yıldan 3 yıla çıkacak
GÜNDEM
100 bin mahkuma tahliye: Denetimli serbestlik 1 yıldan 3 yıla çıkacak
Abone Ol Google News
İstanbul sallandı!

İstanbul sallandı!

02.56'da yaşanan 3,8 büyüklüğündeki deprem korkuttu.
İnfaz yasası meclisten geçti

İnfaz yasası meclisten geçti

90 bin kişiye tahliye yolu açıldı.
Macron itiraf etti

Macron itiraf etti

Salgına yeteri kadar iyi hazırlanamadık...
Film gibi

Film gibi

Koronavirüs hastası hastanedeki odasından çarşafları bağlayarak kaçtı.
Hafter'e ağır darbe

Hafter'e ağır darbe

BAE panzerleri ve 10 adet tank ele geçirildi.
Zihinlerindekini yansıtıyorlar

Zihinlerindekini yansıtıyorlar

​AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'ye sert tepki.

Önlemler bir anda kaldırılmamalı

Önlemler bir anda kaldırılmamalı

Korona 2009'daki salgından 10 kat daha ölümcül.

Hafta sonu<br>yasak sürecek

Hafta sonu
yasak sürecek

​Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası konuştu.
98 kayıp daha

98 kayıp daha

​Sağlık Bakanı Koca son 24 saati açıkladı.
20 bini aştı

20 bini aştı

​İtalya'da ölü sayısı kritik seviyelerde.
CHP meclisle<br>oyun oynuyor

CHP meclisle
oyun oynuyor

​'Veya' yerine 'ya da' denilsin önergesi verdiler.
Soylu'dan Bahçeli'ye telefon

Soylu'dan Bahçeli'ye telefon

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'devam' kararına tam destek vermişti.
Bakanlık uyardı!

Bakanlık uyardı!

Resmi kurumların logolarını kullanıp dolandırıyorlar.
Yaşlılar yoğun <br>bakıma alınmayacak

Yaşlılar yoğun
bakıma alınmayacak

​İngiltere'de koronavirüsle mücadelede yeni karar.
CHP'nin hastanesi fuar çıktı

CHP'nin hastanesi fuar çıktı

​Valilik açıkladı: Orada tek bir cihaz bile yok, hastanelerimiz boş.
En küçük ekranlı 5g telefon geliyor
Teknoloji

En küçük ekranlı 5g telefon geliyor

Sony Xperia 5 II yakın zamanda piyasaya sürülecek. Telefon hakkındaki sızıntılar ortalığa saçılırken en küçük ekranlı 5g telefon olacağı söyleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrasında konuştu: Sokağa çıkma yasağı haftasonu devam edecek
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrasında konuştu: Sokağa çıkma yasağı haftasonu devam edecek

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hafta sonu sokağa çıkma yasağını önümüzdeki dönemde de sürdürme kararı aldık. 17 Nisan ve 19 Nisan saat 24.00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağını şimdiden vatandaşlarımıza duyurmak istiyorum" ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı Soylu'nun istifası hakkında da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İçişleri Bakanımızın bu konudaki sorumluluğu üstlenerek gösterdiği hassasiyeti takdirle karşılıyorum. Ancak istifasını kabul etmeyerek kendisinin görevini sürdürmesini istedik. Terörle mücadele, afetler ve son olarak koronavirüsle mücadelede başarılarına yakinen şahit olduğumuz sayın bakanımız görevine devam ediyor." şeklinde konuştu.
Huawei'nin akıllı saati satışa sunuluyor
Teknoloji

Huawei'nin akıllı saati satışa sunuluyor

Huawei, kısa bir süre önce duyurduğu yeni akıllı saati Watch GT 2e'yi Türkiye pazarına sundu. Bu ürünle birlikte bir de yeni kampanya başlatan şirket, Watch GT 2e'ye 1 TL'lik ek ödeme ile, 10 bin mAh'lık powerbank sahibi olmanızı sağlıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.