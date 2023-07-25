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CHP'nin ağır toplarından Kemal Anadol koltuğunu bırakmayan Kılıçdaroğlu'na seslendi: Hakkımı helal etmiyorum

Seçim yenilgisinin ardından kendisine yapılan istifa çağrılarına kulak tıkayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir tepki de partinin ağır toplarından Kemal Anadol'dan geldi. Kılıçdaroğlu'nun 'Parti ilkelerine bağlı temiz bir insan olsa Genel Başkanlığı bugün bırakırım' açıklamasına inanamadığını dile getiren Anadol, CHP liderini sert sözlerle eleştirdi. Kılıçdaroğlu'na "Yurt dışında kırmızı bültenle aranan kişileri milletvekili yaptınız. FETÖ’cü olduğu savıyla üniversiteden çıkarılanları, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçan kişileri danışman yaptınız." sözleriyle seslenen Anadol, hakkını helal etmediğini söyledi.

10:06 . 25/07/2023 Salı
Yeni Şafak
50 yıla yakın süre CHP'de aktif siyaset yapan Kemal Anadol, istifa çağrılarına rağmen koltuğunu bırakmayan Kılıçdaroğlu'na hakkını helal etmediğini söyledi.

50 yıla yakın süre CHP'de aktif siyaset yapan Kemal Anadol, istifa çağrılarına rağmen koltuğunu bırakmayan Kılıçdaroğlu'na hakkını helal etmediğini söyledi.

CHP'de seçim mağlubiyetinin ardından başlayan değişim tartışmaları devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun parti genel başkanlığını bırakmasına yönelik eleştirilere dair yaptığı ‘Parti ilkelerine bağlı temiz bir insan olsa Genel Başkanlığı bugün bırakırım” açıklaması krizi daha da alevlendirdi.

Kılıçdaroğlu, istifa çağrılarına rağmen koltuğunu bırakmazken partinin ağır toplarından Kemal Anadol'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

Anadol'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler

Kılıçdaroğlu'na istifa etmediği gerekçesiyle yüklenen Anadol, tepkisini şu sözlerle gösterdi:

Gazeteler 'Parti ilkelerine bağlı temiz bir insan olsa Genel Başkanlığı bugün bırakırım' dediğinizi yazdı. Bu sözlerinize inanamadım. Yalanlamanızı bekledim. Ama siz susmakla yetindiniz.
Bu durumda söz, ömrünü CHP ilkelerine adamış, bırakın akçeli işlere bulaşmayı maddi kayıplara uğramış fedakâr örgüt emekçilerine düşüyor. Seçim kazanıldığında adaylardan çok sevinen, yitirildiğinde onlardan çok üzülen isimsiz kahramanlara düşüyor.
Emekli olduktan sonra CHP size İş Bankası idare Meclisi Üyeliği, Parti Meclisi ve MYK üyeliği, Milletvekilliği, Grup Başkanvekilliği ve en son Atatürk’ün koltuğunu verdi.

"FETÖ'cüleri danışman yaptınız"

CHP ilkelerine ters düşen uygulamalarınıza sırf parti zarar görmesin diye sabretti. Siz ise şu anda yurt dışında kırmızı bültenle aranan kişileri, yetmez ama evetçileri milletvekili yaptınız. FETÖ’cü olduğu savıyla üniversiteden çıkarılanları, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçan kişileri danışman yaptınız.
Cumhuriyet ve Atatürk düşmanları ile helalleştiniz ama kendi partinizin laik, demokratik düzeni savunan kadrolarına küstünüz. CHP’li seçmeni ise her seçimde tıpış tıpış sandığa giden oy makinesi yerine koydunuz.

"Size hakkımı helal etmiyorum"

Şimdi CHP ilkelerine bağlı, geçmişi temiz binlerce insan Atatürk’ün koltuğunu bir an önce bırakmanızı istiyor.
Sayın Kemal Kılıçdaroğlu,
Genel Başkan seçildiğiniz Kurultayın başkanıydım.
Size hakkımı helal etmiyorum.

CHP'li başkanlar Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu: 15 yaşındaki kızıma cevap veremiyorum artık çekilin
CHP'li başkanlar Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu: 15 yaşındaki kızıma cevap veremiyorum artık çekilin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun belediye başkanları ile yaptığı toplantıda sert rüzgarlar esti. Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun, bu yenilginin ardından tekrar aday olmayacağını belirterek, "15 yaşındaki kızıma cevap veremiyorum. Bunu siz de düşünmelisiniz. Olmadı, yapamadınız çekilin." dedi. Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu da "Değişim kaçınılmaz. Lider de dahil değişim gerekiyor." ifadelerini kullandı. Değişim hareketine öncülük eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise medyaya sızan gizli toplantısına 'Etik değil' diyen Kılıçdaroğlu'na "Etik dışı bulmanızı kabul etmiyorum. Ben bir seçimde daha ikinci parti olmayı içime sindiremem" yanıtını verdi.

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek 'narsist' diyerek Kılıçdaroğlu'na yüklendi: Eşinizin yüzüne bakamıyorsanız seçmenin yüzüne nasıl bakacaksınız
Sözcü yazarı Deniz Zeyrek 'narsist' diyerek Kılıçdaroğlu'na yüklendi: Eşinizin yüzüne bakamıyorsanız seçmenin yüzüne nasıl bakacaksınız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Partinin ilkelerine bağlı, geçmişi temiz biri çıksa hemen bırakırım" sözleri muhalefet cephesinde büyük tepkiyle karşılandı. Söz konusu açıklamayı değerlendirirken CHP'nin yüz yılık cumhuriyet tarihinin en kötü dönemini yaşadığını belirten Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, "Madem eşinizin yüzüne üç gün bakamadınız size oy verenlerin yüzüne nasıl bakacaksınız? CHP genel başkanlığını hak edecek biri CHP'de yok mu?" dedi. Bu sözlerle tüm CHP'lilere hakaret edildiğini söyleyen Zeyrek, "Bu bir siyasetçinin düşeceği en büyük yanılgıdır. 'Benden başka bunu kimse yapamaz' yaklaşımını sergilemek narsisizmdir" ifadelerini kullandı.

CHP'li Sağlar'dan Kılıçdaroğlu'na 'Sözünü geri al' uyarısı: CHP'lileri akçeli işlerle ilişkilendirmesi kendisinin de bu işin içinde olduğu sonucunu çıkarır
CHP'li Sağlar'dan Kılıçdaroğlu'na 'Sözünü geri al' uyarısı: CHP'lileri akçeli işlerle ilişkilendirmesi kendisinin de bu işin içinde olduğu sonucunu çıkarır

CHP'li eski milletvekili Fikri Sağlar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Partinin ilkelerine bağlı, geçmişi temiz biri çıksa hemen bırakırım" şeklindeki sözlerine tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının çok ağır olduğunu belirten Sağlar, "Bu sözleri CHP'de bugüne kadar görev yapmış tüm insanları küçümseyen, itibarsızlaştıran ve töhmet altında bırakan bir söz olarak değerlendiriyorum. Acilen bu sözlerini geri alsın." dedi. Sağlar, "CHP'lileri akçeli işlerle ilişkilendiren bir noktaya sokması kendisinin de bu işin içinde olduğu gibi bir sonucu çıkarır ki bu üzücüdür." diye konuştu.


#Kemal Anadol
#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
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