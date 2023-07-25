CHP'nin ağır toplarından Kemal Anadol koltuğunu bırakmayan Kılıçdaroğlu'na seslendi: Hakkımı helal etmiyorum

CHP'li eski milletvekili Fikri Sağlar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Partinin ilkelerine bağlı, geçmişi temiz biri çıksa hemen bırakırım" şeklindeki sözlerine tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının çok ağır olduğunu belirten Sağlar, "Bu sözleri CHP'de bugüne kadar görev yapmış tüm insanları küçümseyen, itibarsızlaştıran ve töhmet altında bırakan bir söz olarak değerlendiriyorum. Acilen bu sözlerini geri alsın." dedi. Sağlar, "CHP'lileri akçeli işlerle ilişkilendiren bir noktaya sokması kendisinin de bu işin içinde olduğu gibi bir sonucu çıkarır ki bu üzücüdür." diye konuştu.