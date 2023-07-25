CHP'nin ağır toplarından Kemal Anadol koltuğunu bırakmayan Kılıçdaroğlu'na seslendi: Hakkımı helal etmiyorum

50 yıla yakın süre CHP'de aktif siyaset yapan Kemal Anadol, istifa çağrılarına rağmen koltuğunu bırakmayan Kılıçdaroğlu'na hakkını helal etmediğini söyledi.
CHP'de seçim mağlubiyetinin ardından başlayan değişim tartışmaları devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun parti genel başkanlığını bırakmasına yönelik eleştirilere dair yaptığı ‘Parti ilkelerine bağlı temiz bir insan olsa Genel Başkanlığı bugün bırakırım” açıklaması krizi daha da alevlendirdi.
Kılıçdaroğlu, istifa çağrılarına rağmen koltuğunu bırakmazken partinin ağır toplarından Kemal Anadol'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.
Anadol'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler
Kılıçdaroğlu'na istifa etmediği gerekçesiyle yüklenen Anadol, tepkisini şu sözlerle gösterdi: