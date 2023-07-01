CHP'nin ağır toplarından Kemal Anadol'dan Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı: Seçimi kaybeden liderin ayrılması görgü göstergesidir

50 yıla yakın süre CHP'de aktif siyaset yapan Kemal Anadol, 13 yılda 12 seçim kaybeden Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi gerektiğini söyledi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylıkta direttiği cumhurbaşkanlığı seçimlerinden hezimetle ayrılması, muhalefette büyük bir tepkiyle karşılandı.
Özellikle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel olmak üzere pek çok partili 'değişim' isteyerek Kılıçdaroğlu'na üstü kapalı istifa çağrısı yaptı.
Kılıçdaroğlu, istifa çağrılarına tepkisiz kalırken CHP'nin ağır toplarından Kemal Anadol'dan da dikkat çeken açıklamalar geldi.
"Seçimi kaybeden liderin ayrılması görgü ve sorumluluk göstergesidir"
CHP'ye yakınlığıyla bilinen Sözcü yazarı Aytunç Erkin'e konuşan Anadol, partideki krize ilişkin şunları söyledi:
"CHP'nin sorunu yapısaldır"
50 yıla yakın süredir CHP'de siyaset yapan Kemal Anadol, Kılıçdaroğlu'nun 2010'da partinin başına geçmesinin ardından 2011'de aktif siyaseti bırakmıştı.