CHP'nin ağır toplarından Kemal Anadol'dan Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı: Seçimi kaybeden liderin ayrılması görgü göstergesidir

Kılıçdaroğlu'nun istifasını istemek asla ona hakaret anlamına gelmez. Çağdaş dünyada seçimi kaybeden liderin ayrılması bir uygarlık, demokratlık, görgü ve en önemlisi sorumluluk göstergesidir. Buna ters bir uygulama antidemokratik bir görünüm sergilemekte ve kamuoyunda olumsuz etki yaratmaktadır.