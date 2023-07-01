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CHP'nin ağır toplarından Kemal Anadol'dan Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı: Seçimi kaybeden liderin ayrılması görgü göstergesidir

CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim yenilgisinin ardından kriz devam ederken partinin ağır toplarından Kemal Anadol'dan dikkat çeken mesajlar geldi. Değişim isteyen partililere destek veren Anadol, Kılıçdaroğlu'nun istifasını istemenin ona hakaret edildiği anlamına gelmediğini söyledi. Anadol, "Çağdaş dünyada seçimi kaybeden liderin ayrılması bir uygarlık, demokratlık, görgü ve en önemlisi sorumluluk göstergesidir." sözleriyle Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı yaptı.

11:36 . 1/07/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
50 yıla yakın süre CHP'de aktif siyaset yapan Kemal Anadol, 13 yılda 12 seçim kaybeden Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi gerektiğini söyledi.

50 yıla yakın süre CHP'de aktif siyaset yapan Kemal Anadol, 13 yılda 12 seçim kaybeden Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi gerektiğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylıkta direttiği cumhurbaşkanlığı seçimlerinden hezimetle ayrılması, muhalefette büyük bir tepkiyle karşılandı.

Özellikle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel olmak üzere pek çok partili 'değişim' isteyerek Kılıçdaroğlu'na üstü kapalı istifa çağrısı yaptı.

Kılıçdaroğlu, istifa çağrılarına tepkisiz kalırken CHP'nin ağır toplarından Kemal Anadol'dan da dikkat çeken açıklamalar geldi.

"Seçimi kaybeden liderin ayrılması görgü ve sorumluluk göstergesidir"

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Sözcü yazarı Aytunç Erkin'e konuşan Anadol, partideki krize ilişkin şunları söyledi:

"Sayın Kılıçdaroğlu 13 yılda 12 seçim kaybetti. Çağdaş, demokratik hiçbir ülkede tüm bunlara karşın koltuğunu koruyan başka bir ana muhalefet lideri bulunmuyor.
Kılıçdaroğlu'nun istifasını istemek asla ona hakaret anlamına gelmez. Çağdaş dünyada seçimi kaybeden liderin ayrılması bir uygarlık, demokratlık, görgü ve en önemlisi sorumluluk göstergesidir. Buna ters bir uygulama antidemokratik bir görünüm sergilemekte ve kamuoyunda olumsuz etki yaratmaktadır.

"CHP'nin sorunu yapısaldır"

Değişim tartışması olumludur. Ama en tehlikeli yanı değişim kavramının içinin boşaltılmasıdır. CHP'de değişim, kişilerin ve kadroların yer değiştirmesinden ibaret değildir; olmamalıdır. CHP'nin sorunu yapısaldır. Değişim ancak bu yapının yenilenmesiyle gerçekleşir."

50 yıla yakın süredir CHP'de siyaset yapan Kemal Anadol, Kılıçdaroğlu'nun 2010'da partinin başına geçmesinin ardından 2011'de aktif siyaseti bırakmıştı.



#Kemal Anadol
#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
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