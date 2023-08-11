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CHP'nin ağır toplarından Kemal Anadol'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Atatürk'ün koltuğunda oturamazsın

CHP'nin önde gelen isimlerinden eski Grup Başkanvekili Kemal Anadol, seçim yenilgisi sonrasında koltuğunu bırakmayan Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi. "Seçimi kaybeden lider o gece istifa eder." diyen Anadol, "Genel başkan maalesef seçmenle gönül bağını yitirmiş durumda. Türkiye'yi ve CHP'yi kurtarıcılardan kurtarmak lazım." diye konuştu. Hiç kimsenin CHP'den büyük olmadığını söyleyen Anadol, "Atatürk'ün koltuğunda oturamazsın. İsmet Paşa bile istifa etti" dedi.

21:47 . 11/08/2023 Cuma
Yeni Şafak
50 yıla yakın süre CHP'de aktif siyaset yapan Kemal Anadol, Kılıçdaroğlu'na 'istifa et' çağrısını yineledi.

50 yıla yakın süre CHP'de aktif siyaset yapan Kemal Anadol, Kılıçdaroğlu'na 'istifa et' çağrısını yineledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde aldığı bozgunla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında 12'nci yenilgisini tattı. Kılıçdaroğlu, parti içerisinden kendisine yöneltilen 'istifa' çağrılarına kulak tıkayıp partisinin yönetimini kendi talebi doğrultusunda değiştirdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu öncülüğünde CHP liderine karşı 'değişim' hareketi başlatıldı.

CHP'nin ağır toplarından Kemal Anadol'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki

Partide yaşanan gelişmelere ilişkin CNN Türk canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan CHP'nin önde gelen isimlerinden eski Grup Başkanvekili Kemal Anadol, Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu.



Seçimi kaybeden lider o gece istifa eder."
diyen Anadol,
"Genel başkan maalesef seçmenle gönül bağını yitirmiş durumda. Türkiye'yi ve CHP'yi kurtarıcılardan kurtarmak lazım."
diye konuştu. Hiç kimsenin CHP'den büyük olmadığını söyleyen Anadol,
"Atatürk'ün koltuğunda oturamazsın. İsmet Paşa bile istifa etti"
dedi.

"Kılıçdaroğlu, CHP seçmenini koyun olarak görüyor"

Kılıçdaroğlu'nun CHP seçmenini 'koyun' yerine koyduğunu belirten Anadol,
"CHP'lileri tıpış tıpış sandığa giden oy makinesi gibi gördü. Genel başkan maalesef seçmenle gönül bağını yitirmiş durumda. Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet ve Atatürk düşmanlarıyla helalleşti. Hakkımı helal etmiyorum"
ifadelerini kullandı.

"Atatürk'ün koltuğunda oturamazsın"

Kılıçdaroğlu'nun
"Gemiyi limana sağ salim teslim edeceğiz"
açıklamasına gönderme yapan Anadol,
"Gemi kayalara çarptı, su aldı. CHP'deki hiç kimse CHP'den büyük değildir. İsmet Paşa bile istifa etti. Atatürk'ün kurallarına uymuyorsan Atatürk'ün koltuğunda oturamazsın"
şeklinde konuştu.

"Kılıçdaroğlu, oligarşik kadro oluşturuyor"

CHP'de 7 dönem milletvekili seçilen isimlerden örnek veren Anadol, "Kılıçdaorğlu'nun bir ekibi var. 5,6,7 dönem vekil oluyorlar. Oligarşik kadro oluşturuyorlar." dedi.

"İmamoğlu beni kuşkulandırdı"

İmamoğlu'nun 'değişim' metnini de hedef alan Anadol,
"Son açıkladığı metin beni kuşkulandırdı"
ifadelerini kullandı.

CHP'nin ağır toplarından Kemal Anadol koltuğunu bırakmayan Kılıçdaroğlu'na seslendi: Hakkımı helal etmiyorum
CHP'nin ağır toplarından Kemal Anadol koltuğunu bırakmayan Kılıçdaroğlu'na seslendi: Hakkımı helal etmiyorum

Seçim yenilgisinin ardından kendisine yapılan istifa çağrılarına kulak tıkayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir tepki de partinin ağır toplarından Kemal Anadol'dan geldi. Kılıçdaroğlu'nun 'Parti ilkelerine bağlı temiz bir insan olsa Genel Başkanlığı bugün bırakırım' açıklamasına inanamadığını dile getiren Anadol, CHP liderini sert sözlerle eleştirdi. Kılıçdaroğlu'na "Yurt dışında kırmızı bültenle aranan kişileri milletvekili yaptınız. FETÖ’cü olduğu savıyla üniversiteden çıkarılanları, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçan kişileri danışman yaptınız." sözleriyle seslenen Anadol, hakkını helal etmediğini söyledi.

#Kemal Kılıçdaroğlu
#Kemal Anadol
#CHP
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