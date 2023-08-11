CHP'nin ağır toplarından Kemal Anadol'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Atatürk'ün koltuğunda oturamazsın

Seçim yenilgisinin ardından kendisine yapılan istifa çağrılarına kulak tıkayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir tepki de partinin ağır toplarından Kemal Anadol'dan geldi. Kılıçdaroğlu'nun 'Parti ilkelerine bağlı temiz bir insan olsa Genel Başkanlığı bugün bırakırım' açıklamasına inanamadığını dile getiren Anadol, CHP liderini sert sözlerle eleştirdi. Kılıçdaroğlu'na "Yurt dışında kırmızı bültenle aranan kişileri milletvekili yaptınız. FETÖ’cü olduğu savıyla üniversiteden çıkarılanları, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçan kişileri danışman yaptınız." sözleriyle seslenen Anadol, hakkını helal etmediğini söyledi.