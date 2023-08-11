CHP'nin ağır toplarından Kemal Anadol'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Atatürk'ün koltuğunda oturamazsın

50 yıla yakın süre CHP'de aktif siyaset yapan Kemal Anadol, Kılıçdaroğlu'na 'istifa et' çağrısını yineledi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde aldığı bozgunla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında 12'nci yenilgisini tattı. Kılıçdaroğlu, parti içerisinden kendisine yöneltilen 'istifa' çağrılarına kulak tıkayıp partisinin yönetimini kendi talebi doğrultusunda değiştirdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu öncülüğünde CHP liderine karşı 'değişim' hareketi başlatıldı.
CHP'nin ağır toplarından Kemal Anadol'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki
Partide yaşanan gelişmelere ilişkin CNN Türk canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan CHP'nin önde gelen isimlerinden eski Grup Başkanvekili Kemal Anadol, Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu.
"Kılıçdaroğlu, CHP seçmenini koyun olarak görüyor"
"Atatürk'ün koltuğunda oturamazsın"
"Kılıçdaroğlu, oligarşik kadro oluşturuyor"
CHP'de 7 dönem milletvekili seçilen isimlerden örnek veren Anadol, "Kılıçdaorğlu'nun bir ekibi var. 5,6,7 dönem vekil oluyorlar. Oligarşik kadro oluşturuyorlar." dedi.