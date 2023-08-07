CHP'nin ağır toplarından Yılmaz Ateş: CHP yönetimi FETÖ'ye karşı dik durmadı

CHP'li Yılmaz Ateş, FETÖ ile ilgili dikkat çeken itiraflarda bulundu.
Ülke Tv'de Esra Elönü'nün sunduğu Arafta Sorular programına katılan CHP Eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, 15 Temmuz süreciyle ilgili partisinin duruşunu değerlendirdi.
"CHP yönetimi FETÖ'ye karşı dik durmadı"
"CHP yönetimi FETÖ'ye karşı dik durmadı"
"Benim de içinde bulunduğum CHP yönetimi FETÖ'ye karşı dik durmadı"
diyen Ateş,
"FETÖ’ye karşı Sayın Bahçeli ve MHP dik durdu kutluyorum."
ifadelerini kullandı.
Sözlerinin devamında partisine yönelik itiraflarını sürdüren Ateş,
"Eğer partimiz dik dursaydı bu 15 Temmuz darbe girişimi de olmazdı."
dedi.
"İHA, SİHA yapıyoruz karşılar, doğal gaz buluyoruz üzülüyorlar"
"İHA, SİHA yapıyoruz karşılar, doğal gaz buluyoruz üzülüyorlar"
Darbecilere karşı milletin sergilediği tutuma da vurgu yapan Ateş,
"Millet bu ülkenin birliğinin, bütünlüğünün, milli güvenliğinin, bekasının tehlikeye girmesine evet demedi. Sayın Erdoğan’ın seçilmesinin altında yatan bu ülkenin birlik ve bütünlüğünü Sayın Erdoğan’ın sahip çıkacağı yönündeki olgudur ve bu da görülüyor. İHA, SİHA yapıyoruz karşılar, doğal gaz buluyoruz üzülüyorlar."
diye konuştu.
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1 saat önce