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CHP'nin ağır toplarından Yılmaz Ateş: CHP yönetimi FETÖ'ye karşı dik durmadı

CHP Eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, katıldığı canlı yayında, FETÖ ile ilgili dikkat çeken itiraflarda bulundu. "Benim de içinde bulunduğum CHP yönetimi FETÖ'ye karşı dik durmadı" diyen Ateş, "FETÖ’ye karşı Sayın Bahçeli ve MHP dik durdu kutluyorum. Eğer partimiz dik dursaydı bu 15 Temmuz darbe girişimi de olmazdı." ifadelerini kullandı.

00:48 . 7/08/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
CHP'li Yılmaz Ateş, FETÖ ile ilgili dikkat çeken itiraflarda bulundu.

CHP'li Yılmaz Ateş, FETÖ ile ilgili dikkat çeken itiraflarda bulundu.

Ülke Tv'de Esra Elönü'nün sunduğu Arafta Sorular programına katılan CHP Eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, 15 Temmuz süreciyle ilgili partisinin duruşunu değerlendirdi.

"CHP yönetimi FETÖ'ye karşı dik durmadı"

"Benim de içinde bulunduğum CHP yönetimi FETÖ'ye karşı dik durmadı"
diyen Ateş,
"FETÖ’ye karşı Sayın Bahçeli ve MHP dik durdu kutluyorum."
ifadelerini kullandı.
Sözlerinin devamında partisine yönelik itiraflarını sürdüren Ateş,
"Eğer partimiz dik dursaydı bu 15 Temmuz darbe girişimi de olmazdı."
dedi.


"İHA, SİHA yapıyoruz karşılar, doğal gaz buluyoruz üzülüyorlar"

Darbecilere karşı milletin sergilediği tutuma da vurgu yapan Ateş,
"Millet bu ülkenin birliğinin, bütünlüğünün, milli güvenliğinin, bekasının tehlikeye girmesine evet demedi. Sayın Erdoğan’ın seçilmesinin altında yatan bu ülkenin birlik ve bütünlüğünü Sayın Erdoğan’ın sahip çıkacağı yönündeki olgudur ve bu da görülüyor. İHA, SİHA yapıyoruz karşılar, doğal gaz buluyoruz üzülüyorlar."
diye konuştu.

#Yılmaz Ateş
#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
#MHP
#Devlet Bahçeli
1 saat önce
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