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CHP'nin 'Atatürk' riyakarlığı: Esenyurt Belediyesi'ne ait salonda DEM Parti için Atatürk posterleri indirildi

CHP yönetimindeki Esenyurt Belediyesi, geçtiğimiz hafta Sarıkamış şehitleri için Atatürk posterleri altında anma programı düzenlemişti. Aynı salonda düzenlenen DEM Parti (HDP) kongresinde ise Atatürk posterlerinin kaldırıldığı görüldü.

18:33 - 2/01/2024 Salı
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Esenyurt Belediyesi kongre salonunda DEM Parti'nin toplantısı için Atatürk posterleri indirildi.
Esenyurt Belediyesi kongre salonunda DEM Parti'nin toplantısı için Atatürk posterleri indirildi.

Türkiye, 31 Mart'ta sandık başına giderek yerel seçimler için oy kullanacak. 14 ve 28 Mayıs 2023 genel seçimlerinde sandıktan çifte darbe yiyen CHP, yaklaşan yerel seçimler öncesinde seçim çalışmalarına hız verdi.

Suudi Arabistan'da oynanması planlanan fakat 'Atatürk' krizi nedeniyle iptal edilen Süper Kupa finalinden siyasi rant devşiren CHP, yeni bir skandala imza attı.

CHP'nin 'Atatürk' riyakarlığı: Esenyurt Belediyesi'ne ait salonda DEM Parti için Atatürk posterleri indirildi

CHP yönetimindeki Esenyurt Belediyesi, geçtiğimiz hafta Sarıkamış şehitleri için Atatürk posterleri altında anma programı düzenlemişti.

Aynı salonda düzenlenen DEM Parti kongresinde ise Atatürk posterlerinin kaldırıldığı görüldü.

Atatürk posterlerinin indirildiği DEM Parti toplantısı

İki programa da bizzat katılım sağlayan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, çekilen fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

"Menfaatlerine ters düştü mü Atatürk bile umurlarında değil"

Skandala ilişkin paylaşım yapan AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Tarkan Burçak Uygun, CHP'nin Atatürk riyakarlığına dikkat çekip,
"CHP'li Esenyurt Belediyesi'nin kültür merkezinde çekilmiş iki fotoğraf. Birinde Atatürk fotoğrafı yer alırken diğerinde yok. Çünkü DEM Partililer (HDP), program öncesi Atatürk fotoğraflarını kaldırdı. CHP'li yönetim ise bu duruma tepkisiz kaldı. Süper Kupa maçı üzerinden Atatürk duyarı kasanların, DEM Partililerin Atatürk fotoğraflarını indirmesine sessiz kalması tam bir ikiyüzlülük. Menfaatlerine ters düştü mü Atatürk bile umurlarında değil. Ha Disney kafası ha CHP kafası. İkisi de tatlı su solcuları!"
ifadelerini kullandı.

CHP daha önce de Türk bayrağını kaldırmıştı

2023 yılındaki genel seçimler öncesinde o dönem CHP Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Nuşirevan Elçi, partinin genel merkezinde yer alan Türk bayrağını kaldırtmıştı.




#CHP
#Esenyurt Belediyesi
#Kemal Deniz Bozkurt
#DEM Parti
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