CHP'nin 'Atatürk' riyakarlığı: Esenyurt Belediyesi'ne ait salonda DEM Parti için Atatürk posterleri indirildi

"CHP'li Esenyurt Belediyesi'nin kültür merkezinde çekilmiş iki fotoğraf. Birinde Atatürk fotoğrafı yer alırken diğerinde yok. Çünkü DEM Partililer (HDP), program öncesi Atatürk fotoğraflarını kaldırdı. CHP'li yönetim ise bu duruma tepkisiz kaldı. Süper Kupa maçı üzerinden Atatürk duyarı kasanların, DEM Partililerin Atatürk fotoğraflarını indirmesine sessiz kalması tam bir ikiyüzlülük. Menfaatlerine ters düştü mü Atatürk bile umurlarında değil. Ha Disney kafası ha CHP kafası. İkisi de tatlı su solcuları!"