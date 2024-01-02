Türkiye, 31 Mart'ta sandık başına giderek yerel seçimler için oy kullanacak. 14 ve 28 Mayıs 2023 genel seçimlerinde sandıktan çifte darbe yiyen CHP, yaklaşan yerel seçimler öncesinde seçim çalışmalarına hız verdi.
Suudi Arabistan'da oynanması planlanan fakat 'Atatürk' krizi nedeniyle iptal edilen Süper Kupa finalinden siyasi rant devşiren CHP, yeni bir skandala imza attı.
CHP'nin 'Atatürk' riyakarlığı: Esenyurt Belediyesi'ne ait salonda DEM Parti için Atatürk posterleri indirildi
CHP yönetimindeki Esenyurt Belediyesi, geçtiğimiz hafta Sarıkamış şehitleri için Atatürk posterleri altında anma programı düzenlemişti.
Aynı salonda düzenlenen DEM Parti kongresinde ise Atatürk posterlerinin kaldırıldığı görüldü.
İki programa da bizzat katılım sağlayan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, çekilen fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı.
"Menfaatlerine ters düştü mü Atatürk bile umurlarında değil"
CHP daha önce de Türk bayrağını kaldırmıştı
2023 yılındaki genel seçimler öncesinde o dönem CHP Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Nuşirevan Elçi, partinin genel merkezinde yer alan Türk bayrağını kaldırtmıştı.