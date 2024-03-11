CHP'nin 'bağış' savunmasına AK Parti'den kanun hatırlatmalı tepki: Yalanınız batsın

"Yine aynı Kanunun 116/1.maddesi gereğince Kanuna aykırı bağışta bulunan kişi ve bağışı kabul eden parti yetkilisi 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılır. Bu durumda söylediğiniz miktarlar için böyle A4 kağıda çiziktirilmiş müsveddeler değil, doğru dürüst onaylı makbuzlar ve banka dekontları sunmanız gerekiyor, aksi halde ilgili herkes yasal olarak sorumlu olacaktır…"