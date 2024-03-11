|
Gündem

CHP'nin 'bağış' savunmasına AK Parti'den kanun hatırlatmalı tepki: Yalanınız batsın

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'kasası' olarak bilinen Fatih Keleş'in bir avukatlık bürosunda bavullar dolusu parayı saydığı sıradaki görüntüleri ortaya çıkmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da soruşturma başlatılan konuya ilişkin CHP İstanbul İl Başkanlığından, "Görüntüler, CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının 2019 yılında satın alınmasıyla ilgilidir" savunması geldi. CHP'li yetkililerin yalan söylediğini belirten AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Avukat Ali Özkaya, "2820 sayılı SPK’nun 66/2.maddesi gereğince bir kişinin siyasi partiye yapacağı bağışın en üst sınırı 54.566,27 TL’dir. Bu miktarın üstü bağış yasaktır." tepkisini gösterdi.

Hüseyin Berk
Hüseyin Berk
23:06 - 11/03/2024 Pazartesi
Güncelleme: 23:19 - 11/03/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
İmamoğlu'nun kasaı Fatih Keleş'in deste deste para saydığı anlara ait kamera görüntüsü.
İmamoğlu'nun kasaı Fatih Keleş'in deste deste para saydığı anlara ait kamera görüntüsü.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden beri kasası olarak bilinen Fatih Keleş'in bir avukatlık bürosunda bavullar dolusu deste deste paraları taşırken ve sayarken görüntüleri ortaya çıkmıştı. Fatih Keleş'in görüntülerini sosyal medyada servis eden eski CHP Muş Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır, söz konusu paraların ihale verilen müteahhitlerden geldiğini öne sürmüştü.

Başsavcılık devrede: Soruşturma başlatıldı

Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da soruşturma başlatıldı.

CHP'den savunma: Bina aldık

CHP İstanbul İl Başkanlığı ise görüntülerin il binasının satın alınmasıyla ilgili olduğunu öne sürdü. Partiden yapılan açıklamada, "Söz konusu görüntüler şu an Sarıyer ilçesi sınırlarındaki CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının 2019 yılında satın alınmasıyla ilgilidir. Açıklamada sunulan evrak da bunun kanıtıdır." ifadeleri yer aldı.

AK Parti'den CHP'ye tepki: Bağışlar mutlaka onaylanmış makbuz mukabilinde olur

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Avukat Ali Özkaya,
"2820 sayılı SPK’nun 66/2.maddesi gereğince 2019 yılında YDO ile artırılmış haliyle bir kişinin siyasi partiye yapacağı bağışın en üst sınırı 54.566,27 TL’dir. Bu miktarın üstü bağış yasaktır. Hay yalanınız batsın; sizin içinizde hiç mi Siyasi Partiler Kanunu bilen hukukçu ve mali müşavir yok."
tepkisini gösterdi.

"Kanuna aykırı bağışta bulunan kişi ve bağışı kabul eden parti yetkilisine yaptırım"

"Bağışlar mutlaka onaylanmış makbuz mukabilinde olur."
diyen Özkaya,
"Yine aynı Kanunun 116/1.maddesi gereğince Kanuna aykırı bağışta bulunan kişi ve bağışı kabul eden parti yetkilisi 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılır. Bu durumda söylediğiniz miktarlar için böyle A4 kağıda çiziktirilmiş müsveddeler değil, doğru dürüst onaylı makbuzlar ve banka dekontları sunmanız gerekiyor, aksi halde ilgili herkes yasal olarak sorumlu olacaktır…"
ifadelerini kullandı.


#Ekrem İmamoğlu
#Fatih Keleş
#CHP
#AK Parti
#Ali Özkaya
#Bağış
44 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Ramazanda kilo almamanın yolları