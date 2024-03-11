CHP'nin 'bağış' savunmasına AK Parti'den kanun hatırlatmalı tepki: Yalanınız batsın

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden beri kasası olarak bilinen Fatih Keleş'in bir avukatlık bürosunda bavullar dolusu deste deste paraları taşırken ve sayarken görüntüleri ortaya çıkmıştı. Fatih Keleş'in görüntülerini sosyal medyada servis eden eski CHP Muş Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır, söz konusu paraların ihale verilen müteahhitlerden geldiğini öne sürmüştü.
Başsavcılık devrede: Soruşturma başlatıldı
Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da soruşturma başlatıldı.
CHP'den savunma: Bina aldık
CHP İstanbul İl Başkanlığı ise görüntülerin il binasının satın alınmasıyla ilgili olduğunu öne sürdü. Partiden yapılan açıklamada, "Söz konusu görüntüler şu an Sarıyer ilçesi sınırlarındaki CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının 2019 yılında satın alınmasıyla ilgilidir. Açıklamada sunulan evrak da bunun kanıtıdır." ifadeleri yer aldı.