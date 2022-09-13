Gündem CHPnin Bozkurt Kemal tiyatrosu Kılıçdaroğlunu desteklediği söylenen ülkücü CHPli meclis üyesi çıktı
POLİTİKA

CHP'nin 'Bozkurt Kemal' tiyatrosu: Kılıçdaroğlu'nu desteklediği söylenen 'ülkücü' CHP'li meclis üyesi çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da "Bozkurt Kemal" ve "Ülkücülere şeref verdiniz" sloganlarıyla karşılandığı programda Selim Kaptanoğlu isimli kişiyi kürsüye çıkardı. Kaptanoğlu medyaya 'Alparslan Türkeş'in kurmay kadrosundan' şeklinde lanse edilirken, haberlerde "Ülkücülerden Kılıçdaroğlu'na destek" ifadeleri yer aldı. Ancak Kaptanoğlu'nun CHP’nin Yenimahalle Meclis Üyesi olduğu ortaya çıktı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
CHPnin Bozkurt Kemal tiyatrosu: Kılıçdaroğlunu desteklediği söylenen ülkücü CHPli meclis üyesi çıktı
Selim Kaptanoğlu.

Ankara'da 'Önce Türkiye Buluşması' programına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için, çevredeki birkaç kişi “Bozkurt Kemal" ve "Ülkücülere şeref verdiniz" sloganı attı.

Kılıçdaroğlu programda Selim Kaptanoğlu isimli kişiyi kürsüye çıkardı.

MHP kökenli olan ancak sonrasında CHP'ye geçen Kaptanoğlu, medyaya 'Alparslan Türkeş'in kurmay kadrosundan' şeklinde lanse edildi. CHP medyasında Kaptanoğlu'nun sözleri "Ülkücülerden Kılıçdaroğlu'na destek" ifadeleriyle yer aldı.

MHP'DEN TEPKİ: CHP ÜYESİ FİGÜRAN OLARAK OYNADI

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek, "Dün 'Bozkurt Kemal' isimli dünyanın en kısa komedisini çeken Dersimli Kemal’in kürsüde konuşturduğu Selim Kaptanoğlu isimli şahıs HDP’nin koruyucu kalkanı CHP’nin Yenimahalle Meclis Üyesidir. 'Türkeş’in kurmay kadrosundan' hikayesiyle CHP tiyatrosunda figüran olarak oynatılmıştır." dedi.

"TİYATRONUZ PATLADI"

Çiçek, "Bu türler resmî CHP Meclis Üyesi iken bir türlü eski kimliklerini bırakıp , gittikleri yerin yenisi olamıyorlar. Kürsüye çıkıyorsan niçin 'Biz CHP Meclis Üyesi olarak Kılıçdaroğlu’nu destekliyoruz' diyemiyorsunuz da , maziden hikaye yazıyorsunuz. Bu tiyatronuz da patladı!" ifadelerini kullandı.

Söz konusu haberlerden bazıları şöyle:

Kılıçdaroğlu’nu ‘Bozkurt Kemal bir olacağız, diri olacağız’ diyerek karşıladılar
OYNAT 00:27
Kılıçdaroğlu’nu ‘Bozkurt Kemal bir olacağız, diri olacağız’ diyerek karşıladılar
Ankara'da 'Önce Türkiye Buluşması' programına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için, çevredeki birkaç kişi “Bozkurt Kemal' ve “Ülkücülere şeref verdiniz' sloganı attı.
Gol düellosu Adana Demirsporun

Gol düellosu Adana Demirspor'un

​Trabzonspor uzatmalarda yıkıldı.
Erzincanda dehşete düşüren olay

Erzincan'da dehşete düşüren olay

​İki çocukları vardı: Eşini 20 bıçak darbesiyle öldürdü.
Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışma

Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışma

Ermenistan'dan Laçın ve Kelbecer'de provokasyon.

Namağlup Başakşehir

Namağlup Başakşehir

​Beşiktaş, Süper Lig'de yeni sezonda ilk kez kaybetti.

​Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.