CHP'nin 'Bozkurt Kemal' tiyatrosu: Kılıçdaroğlu'nu destekleyen 'ülkücü' CHP'li meclis üyesi çıktı

Ankara'da 'Önce Türkiye Buluşması' programına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için, çevredeki birkaç kişi “Bozkurt Kemal" ve "Ülkücülere şeref verdiniz" sloganı attı.

Kılıçdaroğlu programda Selim Kaptanoğlu isimli kişiyi kürsüye çıkardı.

MHP kökenli olan ancak sonrasında CHP'ye geçen Kaptanoğlu, medyaya 'Alparslan Türkeş'in kurmay kadrosundan' şeklinde lanse edildi. CHP medyasında Kaptanoğlu'nun sözleri "Ülkücülerden Kılıçdaroğlu'na destek" ifadeleriyle yer aldı.

MHP'DEN TEPKİ: CHP ÜYESİ FİGÜRAN OLARAK OYNADI

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek, "Dün 'Bozkurt Kemal' isimli dünyanın en kısa komedisini çeken Dersimli Kemal’in kürsüde konuşturduğu Selim Kaptanoğlu isimli şahıs HDP’nin koruyucu kalkanı CHP’nin Yenimahalle Meclis Üyesidir. 'Türkeş’in kurmay kadrosundan' hikayesiyle CHP tiyatrosunda figüran olarak oynatılmıştır." dedi.

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"TİYATRONUZ PATLADI"

Çiçek, "Bu türler resmî CHP Meclis Üyesi iken bir türlü eski kimliklerini bırakıp , gittikleri yerin yenisi olamıyorlar. Kürsüye çıkıyorsan niçin 'Biz CHP Meclis Üyesi olarak Kılıçdaroğlu’nu destekliyoruz' diyemiyorsunuz da , maziden hikaye yazıyorsunuz. Bu tiyatronuz da patladı!" ifadelerini kullandı.

Dün“Bozkurt Kemal”isimli dünyanın en kısa komedisini çeken Dersimli Kemal’in kürsüde konuşturduğu Selim Kaptanoğlu isimli şahıs HDP’nin koruyucu kalkanı CHP’nin Yenimahalle Meclis Üyesidir.

“Türkeş’in kurmay kadrosundan” hikayesiyle CHP tiyatrosunda figüran olarak oynatılmıştır. pic.twitter.com/iLx0vcdbLG — Yıldıray ÇİÇEK (@Yildiraycicek9) September 12, 2022

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