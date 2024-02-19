CHP ve terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti arasında bir süredir yürütülen “kent uzlaşısı” kapsamındaki görüşmeler sonucunda İstanbul’un Esenyurt ilçesinde aday gösterilen Ali Gökmen‘in adaylığı geri çekilirken, yerine Ahmet Özer aday gösterildi.

CHP, geçtiğimiz günlerde Esenyurt ilçesinde Ali Gökmen’i aday olarak açıklamıştı. Ancak DEM Parti ile süren görüşmeler kapsamında “kent uzlaşısı” sağlanarak, burada da değişikliğe gidilmesi kararı alındı. Bunun sonucunda da CHP, Esenyurt ve Güngören'deki adaylarını DEM Parti'nin sıcak baktığı isimler ile değiştirdi.