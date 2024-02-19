|
Gündem

DEM Parti Esenyurt'u istedi CHP adayını değiştirdi

CHP'nin İstanbul'un Esenyurt ve Güngören ilçelerindeki 31 Mart yerel seçimleri için açıkladığı belediye başkan adayları değişti. Esenyurt'ta Ahmet Özer, Güngören'de Yüksel Yalçın aday gösterildi. Geçtiğimiz günlerde CHP, Esenyurt ilçesinde Ali Gökmen’i aday olarak açıklamış ancak DEM Parti ile süren görüşmeler kapsamında “kent uzlaşısı” sağlanarak, burada da değişikliğe gidilmesi kararı alınmıştı. Öte yandan terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti'nin CHP'den Esenyurt'u istediği iddiaları gündemdeki yerini koruyor.

20:27 - 19/02/2024 Pazartesi
Güncelleme: 20:47 - 19/02/2024 Pazartesi
Diğer
Yüksel Yalçın - Ahmet Özer
Yüksel Yalçın - Ahmet Özer

CHP, İstanbul'un Esenyurt ve Güngören ilçelerindeki belediye başkan adaylarını değiştirdi.

31 Mart yerel seçimleri sürecinde aday krizi yaşayan CHP, aday listelerinin son şeklinin verilmesine bir gün kala Esenyurt ve Güngören'de son dakikada değişikliğe gitti.

CHP ve terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti arasında bir süredir yürütülen “kent uzlaşısı” kapsamındaki görüşmeler sonucunda İstanbul’un Esenyurt ilçesinde aday gösterilen Ali Gökmen‘in adaylığı geri çekilirken, yerine Ahmet Özer aday gösterildi.

Güngören'de ise Temel Akkoç'un yerine Yüksel Yalçın aday gösterildi.

DEM Parti Özer'e sıcak bakıyor

CHP, geçtiğimiz günlerde Esenyurt ilçesinde Ali Gökmen’i aday olarak açıklamıştı. Ancak DEM Parti ile süren görüşmeler kapsamında “kent uzlaşısı” sağlanarak, burada da değişikliğe gidilmesi kararı alındı. Bunun sonucunda da CHP, Esenyurt ve Güngören'deki adaylarını DEM Parti'nin sıcak baktığı isimler ile değiştirdi.

Öte yandan terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti'nin CHP'den Esenyurt'u istediği iddiaları da gündemdeki yerini koruyor.



#CHP
#Aday
#Esenyurt
#Güngören
#DEM Parti
#Ali Gökmen
#Ahmet Özer
#Temel Akkoç
#Yüksel Yalçın
25 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Osmaniye 1.614 deprem konut kura çekiliş sonuçları e Devlet: İşte AFAD Osmaniye hak sahipliği konut kura sonuçları tam isim listesi