CHP'nin eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek İnce'yi masaya davet eden Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi: Kandırmaya aldatmaya devam

Bir dönem CHP'nin avukatlığını yapan Mustafa Kemal Çiçek, Kılıçdaroğlu'nun İnce'ye yaptığı çağrıya tepki gösterdi.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, hakkında ortaya atılan iddiaların ardından bugün bir basın toplantısı düzenledi. CHP'nin kaset kumpasını ve para aldığı iftiralarına isyan eden İnce, kendisine itibar suikasti yapıldığını söyleyerek adaylıktan çekildiğini açıkladı.
Kılıçdaroğlu 'Soframız açık' demişti
İnce'ye yönelik yapılan itibar suikastine ilişkin günlerdir bir açıklamada bulunmayan CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz gün verdiği demeçte bir çağrı yapmıştı. İnce'ye seslenen Kılıçdaroğlu, şunları söylemişti:
CHP'nin eski avukatından Kılıçdaroğlu'na tepki
Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamalarına bir dönem CHP'nin avukatlığını yapan eski Memleket Partisi eski Genel Disiplin Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Çiçek'ten cevap geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çiçek, İnce'ye "Gelmek istiyorsa otursun soframıza değişimi birlikte getirelim." diye seslenen Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Çiçek şunları söyledi: