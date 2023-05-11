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CHP'nin eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek İnce'yi masaya davet eden Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi: Kandırmaya aldatmaya devam

CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Muharrem İnce'yi masaya davet etmesi üzerine bir dönem CHP'nin avukatlığını yapan Mustafa Kemal Çiçek'ten tepki geldi. Çiçek, Kılıçldaroğlu'nun "Baykal'ın FETÖ kaset Kumpası dosyasına dahil olalım" taleplerine kayıtsız kaldığını hatırlatarak "Dostlar alışverişte görsün anlayışıyla; İnce'ye birlikte temizleyelim demiş. Kandırmaya, aldatmaya devam. Malum yaptıklarınız, yapacaklarınızın göstergesi" paylaşımında bulundu.

15:54 . 11/05/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Bir dönem CHP'nin avukatlığını yapan Mustafa Kemal Çiçek, Kılıçdaroğlu'nun İnce'ye yaptığı çağrıya tepki gösterdi.

Bir dönem CHP'nin avukatlığını yapan Mustafa Kemal Çiçek, Kılıçdaroğlu'nun İnce'ye yaptığı çağrıya tepki gösterdi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, hakkında ortaya atılan iddiaların ardından bugün bir basın toplantısı düzenledi. CHP'nin kaset kumpasını ve para aldığı iftiralarına isyan eden İnce, kendisine itibar suikasti yapıldığını söyleyerek adaylıktan çekildiğini açıkladı.

İnce,
"Gazeteci iftira atıyor ya da yazmıyor. Yazanlar da FETÖ'cülerin dilinden vererek yazıyorlar. Benim böyle bir görüntüm ya da bir ses kaydım yok. Bu bir iftiradır. 'Gerçek ya da montaj fark etmez diyemezsin' çünkü gerçek değil bunu biliyorsun. 45 günde yaşadığını 45 yılda yaşamadım"
dedi.


Kılıçdaroğlu 'Soframız açık' demişti

İnce'ye yönelik yapılan itibar suikastine ilişkin günlerdir bir açıklamada bulunmayan CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz gün verdiği demeçte bir çağrı yapmıştı. İnce'ye seslenen Kılıçdaroğlu, şunları söylemişti:

"Bugün rahatsızlığını duyduğum andan itibaren kendisine ulaşmaya çalışıyordum ancak ulaşamıyordum, sonunda ulaşabildim. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Buradan net söylemek istiyorum ki Halil İbrahim soframız ona hep açıktır. Gelmek istiyorsa otursun soframıza değişimi birlikte getirelim."

CHP'nin eski avukatından Kılıçdaroğlu'na tepki

Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamalarına bir dönem CHP'nin avukatlığını yapan eski Memleket Partisi eski Genel Disiplin Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Çiçek'ten cevap geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çiçek, İnce'ye "Gelmek istiyorsa otursun soframıza değişimi birlikte getirelim." diye seslenen Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Çiçek şunları söyledi:

"Partide bulunduğum ve avukatı olduğum süreçte Kılıçdaroğlu şeref ve namus sözü vermesine rağmen; rahmetli Deniz Baykal’ın, müşteki olduğu ve Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen, “FETÖ kaset Kumpası” dosyasına, CHP tüzel kişiliği olarak dahil olalım taleplerimize kayıtsız kalmış ve sahip çıkmamışken,
Dostlar alışverişte görsün anlayışıyla; İnce'ye birlikte temizleyelim demiş! Kandırmaya, aldatmaya devam. Malum yaptıklarınız, yapacaklarınızın göstergesi!"

İnce'ye 'kaset' kumpası ters tepince FETÖ'cüleri kendisine kaynak edinen Kılıçdaroğlu söylem değiştirdi: Gel bu pislikleri birlikte temizleyelim
İnce'ye 'kaset' kumpası ters tepince FETÖ'cüleri kendisine kaynak edinen Kılıçdaroğlu söylem değiştirdi: Gel bu pislikleri birlikte temizleyelim

Son günlerde FETÖ'cülerin dolaşıma soktuğu iftira metinlerini mitinglerinde siyaset malzemesi yapan ve şehir şehir dolaşarak seçmenlerine aktaran Yedili Masa, Muharrem İnce için aynı kaynaktan ortaya atılan 'kaset' iddialarına tepki gelince söylem değiştirdi. FETÖ yalanlarını ağzına sakız eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu operasyoncu pislikleri Türkiye gündeminden çıkartmalıyız. Bu montajlarla uğraşanları çöpe atmamız lazım." ifadelerini kullandı. İnce'ye ittifaka katılması için çağrı yapan CHP lideri, "Gelmek istiyorsa otursun soframıza bu pislikleri birlikte temizleyelim." diye konuştu.


#Muharrem İnce
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Memleket Partisi
#Mustafa Kemal Çiçek
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