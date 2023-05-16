CHP'nin fonladığı Sözcü Gazetesi depremzede seçmeni hedef aldı

Sözcü gazetesi depremzede seçmeni hedef aldı.
14 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde resmi olmayan rakamlara göre Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,51 oyla en yakın rakibine açık ara fark atarak kazanırken Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,88'de Sinan Oğan ise yüzde 5,17'te kaldı. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu 28 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek.
Togg üzerinden vatandaşla alay ettiler
Depremzede seçmene adeta nefret kustular
Sözcü gazetesi, ikinci tur seçimleri yapılmamışken aşağılayıcı bir dille seçmene şu ifadeleri kullandı: