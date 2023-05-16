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CHP'nin fonladığı Sözcü Gazetesi depremzede seçmeni hedef aldı

Türkiye'de gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yedili koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na fark atması CHP'nin fonladığı medyada hazımsızlığa neden oldu. Sözcü gazetesi, depremzedeler başta olmak üzere seçmeni hedef alarak hakaretler yağdırdığı manşeti okuyuculara sundu.

10:45 . 16/05/2023 Salı
Yeni Şafak
Sözcü gazetesi depremzede seçmeni hedef aldı.

Sözcü gazetesi depremzede seçmeni hedef aldı.

14 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde resmi olmayan rakamlara göre Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,51 oyla en yakın rakibine açık ara fark atarak kazanırken Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,88'de Sinan Oğan ise yüzde 5,17'te kaldı. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu 28 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek.


Togg üzerinden vatandaşla alay ettiler

Seçimlerde hüsrana uğrayan CHP'nin fonladığı Sözcü adeta vatandaşa nefret kustu. "
Demek ki millet Toggmuş"
başlığıyla çıkan gazete, yatırımları hedef aldı.


Depremzede seçmene adeta nefret kustular

Sözcü gazetesi, ikinci tur seçimleri yapılmamışken aşağılayıcı bir dille seçmene şu ifadeleri kullandı:

Demek ki emekliler 15 bin liralık bayram ikramiyesini istememiş.
Demek ki depremzedeler çadır hayatı yaşamayı çok sevmiş.
Demek ki depremzedeler bedava ev yerine parayla almak istemiş.
Demek ki vatandaşımız yoksulluk sınırı altında yaşamaya razıymış.
Demek ki gençlerimiz güzel bir gelecek vaadini istemiyormuş.
Demek ki gençlerimizin ÖTV'siz telefon ve otoya ihtiyacı yokmuş.
Demek ki vatandaş mültecilerin ülkeye doldurulmasına razıymış.
Demek ki işçi, memur ve emkeli insanca bir maaş istemiyormuş.
Demek ki insanlarımız zamlarla ezilmekten rahatsız değilmiş.


#Seçim
#CHP
#Sözcü
#depremzede
#AK Parti
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