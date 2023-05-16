CHP'nin fonladığı Sözcü Gazetesi depremzede seçmeni hedef aldı

CHP yandaşı Enver Aysever, geçtiğimiz günlerde YouTube kanalında Halk TV sunucusu İsmail Küçükkaya ile ilgili önemli iddialarda bulunmuştu. Halk TV'ye Fetullahçıları getiren kişinin İsmail Küçükkaya olduğunu söyleyen Aysever, "Küçükkaya, Halk Tv'yi fiili yöneten kişidir. 15'i sabahı hepsine sırayla geleceğiz. İsmail'e de geleceğiz, İmamoğlu'na da geleceğiz.'' ifadelerini kullanmıştı. 15 Mayıs'ı işaret eden ancak henüz bir açıklama yapmayan Aysever'in bu sözleri seçimin ardından yeniden gündem oldu.