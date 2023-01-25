CHP'nin gazetecisi parti kulislerinde dönen 'adaylık' planını açık etti: İnşallah Kılıçdaroğlu’ndan kurtuluruz
Halk TV yayınında konuşan Levent Gültekin, 2017'deki anayasa değişikliği referandumunda CHP’li üst düzey bir yetkilinin , “İnşallah referandumdan evet çıkar da biz Kılıçdaroğlu’ndan kurtuluruz” dediğini açıkladı. Gültekin, aynı kişinin şu an Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adaylığı için çalışma yaptığını söyledi.
10:22 . 25/01/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
Halk TV ekranlarında konuşan Levent Gültekin, iki ay önce şahit olduğunu söylediği bir konuşmayı anlattı. Gültekin, CHP’li üst düzey bir yetkilinin 2017 yılındaki Anayasa değişikliği referandumunda,
“İnşallah referandumdan evet çıkar da biz Kılıçdaroğlu’ndan kurtuluruz”
dediğini; aynı kişinin şu an Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adaylığı için çalışma yaptığını söyledi.
"İNŞALLAH KILIÇDAROĞLU'NDAN KURTULURUZ"
Gültekin şu ifadeleri kullandı:
“O kadar şey duyuyoruz, o kadar çok şeye şahit oluyoruz, dedikodudan bahsetmiyorum, teyit edilmiş konuşmalar. Mesela 2017 referandumunda ‘inşallah referandumdan evet çıkar da biz Kılıçdaroğlu’ndan kurtuluruz’ diyen CHP’de çok yetkili kişi şu an Kemal Bey’in adaylığını organize ediyor.
"AYNI KİŞİ ŞU ANDA ADAYLIĞINI ORGANİZE EDİYOR"
Aynı kişi şu anda Kemal Bey’in adaylığını organize eden kişi, iki ay önce bir ev sohbetinde ‘Kemal Bey’i aday yapıyoruz, muhtemelen Türkiye’yi kurtaramayacağız ama partiyi kurtaracağız’ dediği; bunu bütün genel başkan yardımcılarına gittiği, Kemal Bey’e de gittiği ve kimsenin bir şey yapmadığı bir ortamda endişe duymaz mısınız?”
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