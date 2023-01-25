CHP'nin gazetecisi parti kulislerinde dönen 'adaylık' planını açık etti: İnşallah Kılıçdaroğlu’ndan kurtuluruz

Aynı kişi şu anda Kemal Bey’in adaylığını organize eden kişi, iki ay önce bir ev sohbetinde ‘Kemal Bey’i aday yapıyoruz, muhtemelen Türkiye’yi kurtaramayacağız ama partiyi kurtaracağız’ dediği; bunu bütün genel başkan yardımcılarına gittiği, Kemal Bey’e de gittiği ve kimsenin bir şey yapmadığı bir ortamda endişe duymaz mısınız?”