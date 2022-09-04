Gündem CHPnin HDPye bakanlık sözüne İYİ Partili Ağıralioğlundan sert tepki Kime sordunuz da veriyorsunuz?
POLİTİKA

CHP'nin HDP'ye bakanlık sözüne İYİ Parti'li Ağıralioğlu'ndan sert tepki: Kime sordunuz da veriyorsunuz?

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözlerine ittifak ortakları İYİ Parti'den tepki geldi. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, "Kime sordunuz da kime neyi veriyorsunuz? Bu gibi açıklamalar doğru değil ve biz böyle bir şeye asla razı olmayız." dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
CHPnin HDPye bakanlık sözüne İYİ Partili Ağıralioğlundan sert tepki: Kime sordunuz da veriyorsunuz?
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, partisinin iktidara gelmesi durumunda HDP'ye bakanlık verilebileceğini söyledi. Tekin, aksi bir durumun milli iradeye ters düştüğünü savundu.

Tekin'in sözlerine ittifak ortakları İYİ Parti'nin İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'ndan tepki geldi.

"KİME SORDUNUZ?"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ağıralioğlu, "İYİ Parti'nin hassasiyetlerine, Genel Başkanımızın "Terör örgütünün gölgesinin bile düştüğü yerde olmayız." beyanına, asgari ittifak hukukuna ve nezaketine rağmen, kime sordunuz da kime neyi veriyorsunuz? Bu gibi açıklamalar doğru değil ve biz böyle bir şeye asla razı olmayız." dedi.

"KIRMIZI ÇİZGİLERİMİZ ANLAŞILMALI"

Ağıralioğlu, sözlerinin devamında "Bu gibi talihsiz beyanatlar sebebiyle bir daha, açıkça şerh edelim ki: Pkk'ya terör örgütü diyemeyen ve terörle bağını kopartamayan Hdp ile asla yol yürümeyiz. İttifak hukukuna riayet ve karşılıklı saygı için bizim ilkelerimiz ve kırmızı çizgilerimiz dosdoğru anlaşılmalıdır. " ifadelerini kullandı.

AK Parti'den HDP'ye adaylık vadeden CHP'ye tepki: Oldu olacak Demirtaş ya da Temelli'yi eş genel başkan yapın
GÜNDEM
AK Parti'den HDP'ye adaylık vadeden CHP'ye tepki: Oldu olacak Demirtaş ya da Temelli'yi eş genel başkan yapın

CHP'den HDP'ye bakanlık vaadi: Gürsel Tekin 'Elbette verilebilir' diyerek yeşil ışık yaktı
GÜNDEM
CHP'den HDP'ye bakanlık vaadi: Gürsel Tekin 'Elbette verilebilir' diyerek yeşil ışık yaktı

CHP'li Gürsel Tekin: HDP'ye elbette bakanlık verilebilir
OYNAT 01:29
CHP'li Gürsel Tekin: HDP'ye elbette bakanlık verilebilir
CHP Milletvekili Gürsel Tekin katıldığı bir televizyon programında iktidara geldikleri takdirde HDP'ye elbette bakanlık verilebileceğini söyledi. Sosyal medyada büyük tepki gören açıklamaya kullanıcılar, 'ittifakta HDP yoksa, kimi memnun etmek için bakanlık veriliyor? sorusunu sordu.'
Futbolculara saldırı

Futbolculara saldırı

​Ankaragücü-Beşiktaş maçı sonrasında ortalık karıştı.
3 puan 3 golle

3 puan 3 golle

​Beşiktaş deplasmanda Ankaragücü'nü mağlup etti.
Büyükşehirlere bombalı saldırı hazırlığında olan PKKlı terörist İstanbulda yakalandı

'Turnuvadan çekilebiliriz'

'Turnuvadan çekilebiliriz'

​Gürcü basketbolcular maçtan sonra Furkan Korkmaz'a saldırdı.

​Devlet Bahçeli: Ege Denizi'ni aşmak çok kolay.

MHP Genel Başkanı Bahçeli "2023'e Doğru: Aday Belli Karar Net" mitinginde konuşuyor.

​İsraf artık son buluyor: Yemediğinizin parasını artık ödemeyeceksiniz

​Üç yıllık plan hazır.

MSB kaynakları: Türk jetleri 14 ayrı olayda 3 bin 372 saniye taciz edildi.
YKS'de kritik tarih belli oldu

YKS'de kritik tarih belli oldu

Ek yerleştirme tercihi 7-13 Eylül arası yapılacak.
Muğla'da faciadan dönüldü

Muğla'da faciadan dönüldü

Otobüs yolcular tahliye edildikten sonra alevlere teslim oldu.

​Hazırlıklar tamamlandı

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.