CHP'nin HDP'ye bakanlık sözüne İYİ Parti'li Ağıralioğlu'ndan sert tepki: Kime sordunuz da veriyorsunuz?

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, partisinin iktidara gelmesi durumunda HDP'ye bakanlık verilebileceğini söyledi. Tekin, aksi bir durumun milli iradeye ters düştüğünü savundu.

Tekin'in sözlerine ittifak ortakları İYİ Parti'nin İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'ndan tepki geldi.

"KİME SORDUNUZ?"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ağıralioğlu, "İYİ Parti'nin hassasiyetlerine, Genel Başkanımızın "Terör örgütünün gölgesinin bile düştüğü yerde olmayız." beyanına, asgari ittifak hukukuna ve nezaketine rağmen, kime sordunuz da kime neyi veriyorsunuz? Bu gibi açıklamalar doğru değil ve biz böyle bir şeye asla razı olmayız." dedi.

"KIRMIZI ÇİZGİLERİMİZ ANLAŞILMALI"

Ağıralioğlu, sözlerinin devamında "Bu gibi talihsiz beyanatlar sebebiyle bir daha, açıkça şerh edelim ki: Pkk'ya terör örgütü diyemeyen ve terörle bağını kopartamayan Hdp ile asla yol yürümeyiz. İttifak hukukuna riayet ve karşılıklı saygı için bizim ilkelerimiz ve kırmızı çizgilerimiz dosdoğru anlaşılmalıdır. " ifadelerini kullandı.

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