CHP'nin hedefinde Akkuyu Nükleer Santrali var: Israrcı olmak mantıklı değil

Türkiye'nin ilk nükleer güç santralinin inşası Akkuyu'da tüm hızıyla sürüyor. İlk reaktör 2023'den itibaren elektrik üretmeye başlayacak. Tüm çalışmalar tamamlandığında ise toplamda ise 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip 4 reaktör ortaya çıkacak.

Türkiye'nin sadece elektrik üretimini değil, birçok sektörünü de canlandıracak projeye CHP karşı çıkmayı sürdürüyor.

GÜNDEM CHP Akkuyu Nükleer Santrali'ne de karşı: Felakettir karşı çıkalım

İnşaatı devam eden Akkuyu Nükleer Santraline ilişkin bilgi notu hazırlayan ve Kemal Kılıçdaroğlu'na sunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, şu ifadeleri kullandı:

"Ucuz ve temiz enerjiyi üretmek mümkün. Santralin denetiminin nasıl ve hangi kurum tarafından yapılacağı da belirsiz. Tüm dünyada yeşil enerji alanında atılımlar yapılırken, dünyanın vazgeçtiği nükleer santralde ısrarcı olmak mantıklı değil."

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Geçtiğimiz günlerde de CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, "Neden Akkuyu'da? Neden Mersin'de? Bana göre Sinop'ta da olmasın, Rize'de de olmasın, Karadeniz'de de olmasın. Hiçbir yerde olmasın. Bu santrale hep beraber karşı çıkalım" demişti.