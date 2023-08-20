CHP'nin heykel hizmetinde son eser Kartal Belediyesi'nden

CHP belediyelerinin heykel hizmeti bitmedi. Yerel seçimlere 7 ay gibi kısa bir süre kala açılışlar devam ediyor. İl ve ilçelerdeki CHP yönetimleri heykel çalışmalarına son dönemde adeta hız verdi. En küçük beldeden en büyük şehirlere kadar CHP yönetimindeki her yerleşim biriminde açılışlar art arda yapılıyor. Toplu taşıma, kentsel dönüşüm, altyapı gibi insanların hayati ihtiyaçlarına çözüm bulamayan CHP belediyeleri heykel açılışları ile acziyetlerini gizlemeye devam ediyor.