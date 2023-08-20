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CHP'nin heykel hizmetinde son eser Kartal Belediyesi'nden

CHP'nin belediyecilik denince akıllarına sadece heykel dikmek geliyor. Heykel belediyeciliğine bir yenisi daha eklendi. Yerel seçimlere kısa bir süre kala Kartal'da CHP'li Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, merhum halter sporcumuz Naim Süleymanoğlu'nun heykelin açılışını gerçekleştirdi.

12:53 . 20/08/2023 Pazar
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CHP'li Kartal Belediyesi yaptırdığı merhum halter sporcumuz Naim Süleymanoğlu'nun heykelin açılışını gerçekleştirdi.

CHP'li Kartal Belediyesi yaptırdığı merhum halter sporcumuz Naim Süleymanoğlu'nun heykelin açılışını gerçekleştirdi.

CHP belediyelerinin heykel hizmeti bitmedi. Yerel seçimlere 7 ay gibi kısa bir süre kala açılışlar devam ediyor. İl ve ilçelerdeki CHP yönetimleri heykel çalışmalarına son dönemde adeta hız verdi. En küçük beldeden en büyük şehirlere kadar CHP yönetimindeki her yerleşim biriminde açılışlar art arda yapılıyor. Toplu taşıma, kentsel dönüşüm, altyapı gibi insanların hayati ihtiyaçlarına çözüm bulamayan CHP belediyeleri heykel açılışları ile acziyetlerini gizlemeye devam ediyor.

Çok sayıda partili katıldı

Son açılış İstanbul'un Kartal ilçesinde yapıldı. CHP'li Kartal Belediyesi yaptırdığı merhum halter sporcumuz Naim Süleymanoğlu'nun heykelin açılışını gerçekleştirdi. Açılışı Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel yaptı. Törene çok sayıda partili katıldı.

#CHP
#Kartal Belediyesi
#Naim Süleymanoğlu
#heykel
20 dakika önce
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