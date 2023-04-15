CHP'nin heykel törenlerini manşetten servis eden muhalif medya Türkiye'nin yüksek çözünürlüğe sahip ilk gözlem uydusu İMECE'yi görmezden geldi

Türkiye'nin yüksek çözünürlüğe sahip ilk gözlem uydusu İMECE, muhalif medyanın ilgisini çekmedi.
TÜBİTAK Uzay tarafından geliştirilen İMECE, ABD'nin California eyaletindeki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden Space X firmasına ait Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatıldı.
İlk sinyal alındı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlk sinyal alındı; İMECE yörüngesine yerleşti. Darısı iki hafta içerisinde ilk yüksek çözünürlüklü görüntüyü almaya. Sizce ilk görüntü nereden olsun?" ifadelerini kullandı.
Dünyanın her yerinden görüntü elde edebilecek
680 kilometre irtifada güneşe eş zamanlı yörüngede konumlanacak İMECE, tasarım görev ömrü olan 5 yıl boyunca, hedef teşhis, tespit, doğal afet, tarımsal uygulamalar gibi birçok alanda ülkeye hizmet verecek. Uydu, dünyanın her yerinden görüntü elde edebilecek.
Muhalif yayın organları görmezden geldi
En büyük icraatları heykel dikmek olan ve heykel için uçuk bütçeler ayıran CHP'li belediyelerin faaliyetlerini manşetten servis eden muhalif medya, uzaya gönderilen Türkiye'nin yüksek çözünürlüğe sahip ilk gözlem uydusu İMECE'yi görmezden geldi. CHP'ye yakınlığıyla bilinen yayın organları, tarihi anlara ilişkin hiçbir yayın yapmadı.