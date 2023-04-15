CHP'nin heykel törenlerini manşetten servis eden muhalif medya Türkiye'nin yüksek çözünürlüğe sahip ilk gözlem uydusu İMECE'yi görmezden geldi

Türkiye'nin ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü görüntüleme uydusu İMECE'nin uzay yolculuğu başladı. İMECE saat 9.47'de uzaya fırlatıldı. 680 kilometre irtifada güneşe eş zamanlı yörüngede konumlanacak İMECE, tasarım görev ömrü olan 5 yıl boyunca, hedef teşhis, tespit, doğal afet, tarımsal uygulamalar gibi birçok alanda ülkeye hizmet verecek. Uydu, dünyanın her yerinden görüntü elde edebilecek. Peki İMECE uydusunu kim yaptı? İşte İMECE'ye ait tüm detaylar.