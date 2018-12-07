Gündem CHPnin İBB adayı olduğu iddia edilen İmamoğlundan bir hamle daha
POLİTİKA

CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'ndan ikinci hamle

CHP'nin İBB adayı olduğu iddia edilen İmamoğlu'ndan bir hamle daha

CHP kulislerinde İBB adayı olarak kesinleştiği iddia edilen Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu geçen gün yaptığı İstanbul'daki CHP'li başkanlarla toplantının ardından bir hamle daha yaparak CHP'nin 39 ilçe başkanı ile bugün toplantı yapacak.

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Ekrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu

CHP'nin İstanbul adayı olacağı konuşulan Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçen hafta İstanbul'daki CHP'li 13 belediye başkanıyla bir araya gelmişti. Habertürk'te yer alan habere göre; İmamoğlu bu sabah da CHP'nin İstanbul'daki 39 ilçe başkanıyla toplanıyor.

KESİNLEŞTİ İDDİASI

Kulislere yansıyan bilgilere göre; Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olmaya çok yakın. Geçen hafta İstanbul'daki CHP'li 13 belediye başkanıyla bir araya gelen İmamoğlu'ndan bir hamle daha geldi. İmamoğlu, bu sabah da CHP'nin İstanbul'daki 39 ilçe başkanıyla toplantı yapacak. Bu gelişme; kulislerde İmamoğlu'nun adaylığı kesinleşti ve çalışmalara başladı olarak yorumlanıyor.

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