CHP'nin kanalı Halktv'de hafızlıklık eğitimini tamamlayan çocuklar hedef gösterildi

CHP'nin kanalı Halktv'de hafızlık eğitimlerini tamamlayan çocukların icazet töreni hedef alındı. Medya mahallesi programının sunucu Ayşenur Arslan çocuklara yönelik, "97 yıl önce bugün tekke ve zaviyeler kapatıldı ancak bugün hala çalışmalarına devam ediyorlar. Artık böyle yaşıyorlar" ifadelerini kullandı.

HAFIZ ÖĞRENCİLERİ HEDEF ALDI

Halktv sunucusu Ayşenur Arslan icazet töreni gerçekleştiren hafızlara yönelik, "97 yıl önce bugün tekke ve zaviyeler kapatıldı. Ama tekke ve zaviyeler bugün hala çalışmalarını sürdürüyor. Küçük çocukları böyle sokaklara döktüler. Herhangi bir tekkenin herhangi öğrencileri" ifadelerini kullandı.