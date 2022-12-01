Gündem CHPnin kanalı Halktvde hafızlıklık eğitimini tamamlayan çocuklar hedef gösterildi
POLİTİKA

CHP'nin kanalı Halktv'de hafızlıklık eğitimini tamamlayan çocuklar hedef gösterildi

Halktv sunucu Ayşenur Arslan medya mahallesi programında hafızlık eğitimini tamamlayan çocukları hedef aldı. Çocukların yürüyüşüne yönelik Arslan, "Tekke ve zaviyeler kapatıldı ama küçücük çocuklar böyle sokaklara dökülüyor." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
CHPnin kanalı Halktvde hafızlıklık eğitimini tamamlayan çocuklar hedef gösterildi
Ayşenur Arslan

CHP'nin kanalı Halktv'de hafızlık eğitimlerini tamamlayan çocukların icazet töreni hedef alındı. Medya mahallesi programının sunucu Ayşenur Arslan çocuklara yönelik, "97 yıl önce bugün tekke ve zaviyeler kapatıldı ancak bugün hala çalışmalarına devam ediyorlar. Artık böyle yaşıyorlar" ifadelerini kullandı.

HAFIZ ÖĞRENCİLERİ HEDEF ALDI

Halktv sunucusu Ayşenur Arslan icazet töreni gerçekleştiren hafızlara yönelik, "97 yıl önce bugün tekke ve zaviyeler kapatıldı. Ama tekke ve zaviyeler bugün hala çalışmalarını sürdürüyor. Küçük çocukları böyle sokaklara döktüler. Herhangi bir tekkenin herhangi öğrencileri" ifadelerini kullandı.

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