CHP'nin Referans Birliği!

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yönetimindeki Türkiye Belediyeler Birliği’nde (TBB) üst düzey atamaların yapılması için ‘referans listesi’ oluşturuldu. Listede ‘yönlendiren’, ‘mevcut görev’ ve ‘değerlendirmeler’ başlığı altında 29 kişi ve onlara referans olanlar yazıyor. Değerlendirme notlarındaysa kime yakın oldukları da ifade ediliyor. Referans olan isimler arasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ABB Başkanı Mansur Yavaş, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, kapanan SHP'nin son Genel Başkanı Murat Karayalçın, eski İBB Sözcüsü Murat Ongun, Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın adı var.

DANIŞMANLIK YAPTI

Özel'in 3 isme, TBB Genel Sekreter Yardımcılığı için referans olduğu görüldü. Özel, İzmir Büyükşehir Belediyesi uzmanlarından İsmail Koç'a referans oldu. Özel'in referans olduğu avukat Mehmet Arıkan'a yazılan bilgilendirme, Malatya Milletvekili Veli Ağababa'ya yakınlığı vurgulandı. Özel, Yenimahalle Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Aras’a da referans oldu. Referans bilgilendirmesinde, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'a atıfla, “Fethi Başkan haberdar, olumlu yaklaşıyor” denildi. Mansur Yavaş'ın referans olduğu ABB Yazı İşleri Daire Başkanı Ulaş Altun'un referans bilgilendirme bölümündeyse, “Sizlerin görüşü doğrultusunda olumlu ilerlenirse Mansur başkan ile geçişi değerlendirilmeli” ifadelerine yer verildi. İmamoğlu'nun Ankara'daki en yakın çalışma arkadaşı olan Gökhan Günaydın, gazetecilik geçmişi olan Burak Cop'a ve mimar Ahmet Emin Afşar'a müdür, danışman ve diğer görevler için referans oldu. Eski İBB Sözcüsü Murat Ongun, Bloomer House adlı firmada yönetici olan Burak Çullu'ya kefil oldu.

Gökhan Günaydın Murat Karayalçın Murat Ongun

4 REFERANSLI ADAY

Murat Karayalçın ise Murat Kubilay için referans oldu. Gökhan Günaydın, CHP İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel ile Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün de Kubilay'a referans oldu. ABB Başkanı tarafından Keçiören'e aday olarak gösterilen ve son seçimlerde Keçiören Belediye Başkanı olan Mesut Özarslan, danışman olarak çalışan Duygu Uyar'a referans oldu. İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe de İzmir Büyükşehir Belediyesinde Fen İşleri Daire Başkanı olan mühendis Bilal Baydar'a referans oldu.











