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POLİTİKA

CHP'nin tezkere kararına bir aferin de PKK'dan: Hayırlı bir iş yaptı

CHP'nin, HDP'nin çağrısıyla Irak ve Suriye tezkeresine "hayır" oyu vermesi terör örgütü PKK'dan tam not aldı. Konuyla ilgili konuşan PKK elebaşlarından Mustafa Karasu, CHP'nin "evet" demesi halinde iktidar olma iddiasını sürdüremeyeceğini anladığını belirterek "Böyle düşünüyorsa doğrudur. Hayırlı bir iş yapmıştır" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​CHPnin tezkere kararına bir aferin de PKK elebaşı Mustafa Karasudan: Hayırlı bir iş yaptı
PKK elebaşı Mustafa Karasu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerektiği takdirde Irak ve Suriye'ye gönderilmesi konusunda Cumhurbaşkanına verilen yetkinin 2 yıl uzatılmasına ilişkin tezkere, CHP ve HDP'nin "hayır" oylarına karşı AK Parti, MHP ve İYİ Partinin "evet" oylarıyla TBMM'de kabul edildi.

HDP, "hayır" oyu vermeleri yönünde çağrıda bulunduğu CHP'ye bu kararından dolayı teşekkür etti. CHP'ye bir takdir de terör örgütü PKK'dan geldi.

TERÖRİST KARASU: CHP HAYIRLI BİR İŞ YAPTI

Konuyla ilgili örgüt yayın organına açıklamada bulunan PKK elebaşı Mustafa Karasu, "Baktı ki eğer savaş tezkeresine oy verirse iktidar olma iddiasını sürdüremez. Biz iyimser yaklaşarak böyle düşünüyor. Böyle düşünüyorsa doğrudur. Hayırlı bir iş yapmıştır." dedi.

CHP'nin tezkere kararına bir aferin de PKK'dan: Hayırlı bir iş yaptı
OYNAT 00:31
CHP'nin tezkere kararına bir aferin de PKK'dan: Hayırlı bir iş yaptı
CHP'nin, HDP'nin çağrısıyla Irak ve Suriye tezkeresine 'hayır' oyu vermesi terör örgütü PKK'dan tam not aldı. Konuyla ilgili konuşan PKK elebaşlarından Mustafa Karasu, CHP'nin 'evet' demesi halinde iktidar olma iddiasını sürdüremeyeceğini anladığını belirterek 'Böyle düşünüyorsa doğrudur. Hayırlı bir iş yapmıştır' dedi.

"DOĞRU BİR ADIM ATTILAR"

Karasu, "Bu yönüyle CHP'nin bu adımı belki bu kültürü ortadan kaldırmak için bir başlangıç olabilir. Bu anlamda iyi bir adım atmışlardır. Doğru bir adım atmışlardır." ifadesini kullandı.

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