CHP’nin tezkereye 'hayır' demesi PKK’da memnuniyetle karşılanmış

Türkiye’nin güvenliği için kritik önemde olan tezkere oylamaları CHP’nin zikzak politikasına dönüşmüş; son 71 yılda 76 tezkerenin geçtiği Meclis’te Suriye ve Irak’a iki yıllığına sınır ötesi operasyon yetkisi veren tezkereye CHP, gizli ortağı HDP’den gelen baskılar üzerine ‘hayır’ oyu kullanmıştı. CHP, daha önce de kritik iki tezkerede hayır kullanmayı tercih etmişti.

'PKK CHP'NİN TAVRINDAN MEMNUN'

Hakkındaki terör soruşturmaları nedeniyle cezaevinde tutuklu bulunan HDP'nin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş’ın terörist kardeşi Nurettin Demirtaş, PKK’nın yayın organında bir yazı kaleme aldı. Yazıda, CHP’nin, PKK’yı korur nitelikteki tavrından duydukları memnuniyeti açık açık ifade etti.

"DESTEK GÖRMEYİ HAK ETTİ"

Terörist Demirtaş, “CHP Kürt sorununun çözümü için TBMM’yi adres gösterince hem biraz olsun iyimserlikle karşılandı, hem de KCK eş başkanlığı düzeyinde politik teşvik temelinde destek gördü. Ve bir de teskereye hayır dediği için… Kürt halkı açısından önemliydi ve CHP açısından bir ilkti. Destek görmeyi hak etti” ifadelerini kullandı.

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OYNAT 00:24 Kemal Kılıçdaroğlu: Cumhuriyete ihanet etmemek için tezkereye 'hayır' dedik CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyete ihanet etmemek için Suriye tezkeresine 'hayır' dediklerini söyledi. Muğla'da toplu açılış törenine katılan Kılıçdaroğlu, 'Terörle mücadele edilecekse bu ülkenin saygı değer polisleri şanlı şerefli askerleri yapar. Yabancı askerler gelecek Türkiye'de terörle mücadele edecek. Bana da buna 'evet' de diyorlar. Evet dersek Cumhuriyet'e ihanet etmiş oluruz' ifadelerini kullandı. CHP lideri, tezkere metnine DEAŞ'a karşı olası koalisyon için eklenen “yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması” ifadesini 'hayır' oyu vermelerine gerekçe gösterdi. Ancak birebir aynı metne 2015 ve 2019'da CHP evet oyu verdi. BiP'te paylaş

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SÖZDE DEMOKRASİ İTTİFAKI

Terörist Nurettin Demirtaş, HDP’nin başını çektiği “demokrasi ittifakı” kurulması gerektiğini söyledi. AK Parti ve MHP’ye karşı olanların HDP ve sözde demokrasi ittifakı etrafında toplanması gerektiğini söyledi.

Demirtaş, “HDP’nin demokrasi deklarasyonundan sonra bu destek giderek artmaktadır. Çerkezköy’den Mersin mitinglerine dek her şey apaçık ortadadır. Bu coşkuyla büyük demokrasi ittifakı gerçekleştirildiğinde moral, umut, enerji patlaması yaşanacaktır. Hedef bellidir ‘hükümet istifa’ sloganlarının her yerde yankılandığı bir zamanda, demokrasi ittifakının ülkeyi yönetmeye talip olmasından daha doğal ne olabilir ki? Ayrı ayrı ittifaklarla değil, demokrasi ittifakı ile bu hedefe ulaşılabilir” ifadelerini kullandı.

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