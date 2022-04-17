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POLİTİKA

CHP'nin törenindeki 'üyelik şovu' yalan çıktı

İstanbul Sultanbeyli'de AK Parti'den ayrılıp CHP'ye katılacağını söyleyen ve rozeti bizzat CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu tarafından takılan 'Ayşe Arayan' isimli kadının gerçek adının Anşa Arayan olduğu ve AK Parti'ye hiç üye olmadığı ortaya çıktı.

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Haber Merkezi Diğer
CHPnin törenindeki üyelik şovu yalan çıktı
Kürsüde konuşma yapan kadın, "AK Parti'deydim, hizmet göremediğim için CHP'ye geçiyorum. AK Parti kartımı bırakıyorum buraya" ifadelerini kullanmıştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, İstanbul Sultanbeyli'de bulunan bir kültür merkezinde, üye katılım programı düzenlemiş, buradaki törende ismi Ayşe Arayan olarak geçen ve sözde AK Parti üyesi olduğu ifade edilen vatandaşın üye kartını kürsüye vurma şovuyla CHP’ye katıldığı görüntüler komuoyuna servis edilmişti.

ROZETİ KILIÇDAROĞLU TAKTI

Oysa işin aslı kısa zamanda ortaya çıktı. Rozeti bizzat Kılıçdaroğlu tarafından takılan vatandaşın gerçek isminin Anşa Arayan olduğu öğrenildi.

HİÇ ÜYE OLMAMIŞ

Yapılan araştırmada Anşa Arayan isimli kadının AK Parti’ye hiçbir zaman üye olmadığı ve AKBİS sisteminde de ismine rastlanmadığı görüldü.

Bu da akıllara yeniden CHP'nin daha önce oynadığı üye kayıt tiyatro oyunlarını getirdi.

Ayrıca kocasının ve ailesinin sosyal medya hesaplarından yıllardır CHP paylaşımları yaptığı da belirlendi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin Sultanbeyli İlçe Başkanlığınca Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Üye Katılım Töreni'ne katıldı.

CHP'ye üye olan genç üniversite öğrencisi konuşmasında Kılıçdaroğlu'na hitaben, ''Üniversitelerdeki başörtü yasağının kalkmasında partinizin ve şahsınızın gösterdiği demokratik tavır için genç üniversiteli bir kişi olarak teşekkür ediyorum.'' ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından akıllara CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaorğlu'nun başörtüsü ile alakalı yıllar önce sarf ettiği sözler geldi.


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