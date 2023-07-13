CHP'nin yalanladığı Levent Gültekin iddialarını sürdürdü: Kılıçdaroğlu ile yüzleşmeye hazırım

Levent Gültekin, CHP'nin kendisini yalanlaması üzerine Kılıçdaroğlu'nu yüzleşmeye davet etti.
CHP yandaşı gazeteci Levent Gültekin, katıldığı yayında seçimlerin öncesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaşadığı diyalogları anlattı.
Gültekin, Kılıçdaroğlu'na 'aday olmaması yönünde' çağrı yaptığını söyleyerek "Ülke bitti hiçbirimizin kurtarma şansı yok" şeklinde yanıt aldığını ifade etti.
"Kılıçdaroğlu adaylığımı engelleme şansım yok dedi"
Gültekin konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:
"Kemal beyle yüzleşmeye hazırım"
Gültekin, CHP'nin iddialarını yalanlaması üzerine bir paylaşım yaptı. Kılıçdaroğlu ile yüzleşmeye hazır olduğunu söyleyen Gültekin şunları söyledi: