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CHP'nin yalanladığı Levent Gültekin iddialarını sürdürdü: Kılıçdaroğlu ile yüzleşmeye hazırım

CHP yandaşı gazeteci Levent Gültekin, seçimin öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine "Adaylığımı engelleme şansım yok" dediğini iddia etmişti. CHP'den yapılan açıklamada Gültekin'in bu iddiaları yalanlandı. Gültekin ise "Konu gerçekten netliğe kavuşturulmak isteniyorsa Kemal beyle yüzleşmeye hazırım." açıklamasında bulundu.

12:22 . 13/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Levent Gültekin, CHP'nin kendisini yalanlaması üzerine Kılıçdaroğlu'nu yüzleşmeye davet etti.

Levent Gültekin, CHP'nin kendisini yalanlaması üzerine Kılıçdaroğlu'nu yüzleşmeye davet etti.

CHP yandaşı gazeteci Levent Gültekin, katıldığı yayında seçimlerin öncesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaşadığı diyalogları anlattı.

Gültekin, Kılıçdaroğlu'na 'aday olmaması yönünde' çağrı yaptığını söyleyerek "Ülke bitti hiçbirimizin kurtarma şansı yok" şeklinde yanıt aldığını ifade etti.

"Kılıçdaroğlu adaylığımı engelleme şansım yok dedi"

Gültekin konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

"Kılıçdaroğlu’na adaylığı için 'Lütfen, bu ülke için son şans, bu şansı heba etme' dedim. Kılıçdaroğlu bana, 'Ülke bitti hiçbirimizin kurtarma şansı yok' dedi. 'Böyle düşünüyorsan neden aday oluyorsun?' dedim, 'Gerçekten ülkeyi kurtaramayız' dedi. 'Kemal Bey o zaman aday olma lütfen' dedim, bana 'Adaylığımı engelleme şansım yok' dedi.
Bir genç bu konuşmayı katıldığı yayında dinletti, Kemal Bey, 'Levent Bey saygı duyduğum bir gazeteci, saygı duyarım. Suriye sınırında organik tarım yapmamız lazım' diye konuştu."


Gültekin'in bu sözlerinin ardından CHP'den açıklama geldi. CHP'den yapılan açıklamada, Gültekin'in ifadeleri yalanlanarak
"İddia edilen diyalog tümüyle hayal ürünüdür. CHP'de makam ya da adaylıkları dışarıdan belirleyecek bir güç yoktur."
denildi.

"Kemal beyle yüzleşmeye hazırım"

Gültekin, CHP'nin iddialarını yalanlaması üzerine bir paylaşım yaptı. Kılıçdaroğlu ile yüzleşmeye hazır olduğunu söyleyen Gültekin şunları söyledi:

CHP’nin açıklaması üzerine zorunlu açıklama:
Bir partiyle ve onun genel başkanı ile polemiğe girmek istemem ama bugün gündem olan konuşmam Babala tv’de Kemal Beye dinletildiğinde “evet geldi, görüştüm saygı duyarım” dedi, bu görüşme iddiam hayal ürünüyse Kemal bey niçin “geldi, görüştük” dedi? Kaldı ki gerçek olmayan bir bilgiyi paylaşmak en hafif tabirle ahlak yoksunluğudur, böyle bir şey yapmak için bir nedenim de yok. Ama konu gerçekten netliğe kavuşturulmak isteniyorsa Kemal beyle yüzleşmeye hazırım.



#Levent Gültekin
#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
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