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CHP'nin yeni MYK'sı açıklandı: Mavi Vatan'ı 'masal' gören Namık Tan da kadroda

CHP'nin yeni MYK'sı açıklandı: Mavi Vatan'ı 'masal' gören Namık Tan da kadroda

16:3412/04/2025, Cumartesi
G: 12/04/2025, Cumartesi
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CHP Parti Meclisi (PM) toplantısı.
CHP Parti Meclisi (PM) toplantısı.

Şaibeli kurultay söylentilerinin ardından, "kayyum" endişesiyle toplanan olağanüstü kurultayda yeniden Genel Başkan seçilen Özgür Özel, yeni A Takımı'nı belirledi. CHP Parti Meclisi'nin (PM) yaptığı toplantı sonrası Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri netlik kazandı. Mevcut listede sadece iki isim değişirken, "Mavi Vatan"ı bir masal olarak nitelendiren Namık Tan, Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) şaibe iddialarıyla gölgelenen 38. Olağan Genel Kurultay'ın ardından "kayyum" korkusuyla olağanüstü kurultaya gitti.


6 Nisan'da gerçekleştirilen olağanüstü kurultayda tekrar Genel Başkan seçilen Özgür Özel'in anahtar listesi firesiz şekilde PM'ye seçildi.


Eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kanadındaki toplam 8 üyeyi saf dışı bırakan Özel bugün Merkez Yürütme Kurulu'nu belirledi.


CHP'de 21'inci Olağanüstü Kurultay'da Parti Meclisi (PM) üyelerinin belli olmasının ardından ilk PM toplantısı, parti genel merkezinde Genel Başkanı Özgür Özel'in başkanlığında saat 12.00'de toplandı.



MYK belli oldu


Basına kapalı toplantıda parti içindeki yeni görevlendirmeler ele alındı. Merkezi Yönetim Kurulu üyeleri de burada belirlendi.


MYK listesine 2 yeni isim girdi. O isimler Ticaret Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Necati Yağcı ve CHP Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan oldu.



Mavi Vatan'a 'masal' demişti


Özel'in Dış ilişkileri teslim ettiği Namık Tan eski Washington Büyükelçisi... Tan Kemal Kılıçdaroğlu döneminde de CHP'de görev almıştı. S-400 meselesinden Ermeni soykırımına kadar Türkiye karşıtı birçok açıklaması bulunan Tan Mavi Vatan davası için de masal demişti.


Özgür Karabat - Ekrem İmamoğlu

Kasa yine İmamoğlu'na yakın isimde


CHP'nin kasası yine yolsuzluktan tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'na yakın isim olan Özgür Karabat'a emanet. Karabat İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak göreve devam edecek.


İşte CHP'nin yeni MYK'sı:

"Selin Sayek Böke, Ensar Aytekin, Gül Çiftci Binici, Özgür Karabat, Gökan Zeybek, Burhanettin Bulut, Deniz Yücel, Gökçe Gökçen, Aylin Nazlıkaya, Gamze Taşcıer, Namık Tan, Deniz Yavuzyılmaz, Sevgi Kılıç, Yalçın Karatepe, Murat Bakan, Gülşah Deniz Atalar, Suat Özçağdaş, Yankı Bağcıoğlu, Zeliha Aksaz Şahbaz, Pınar Uzun Okakın, Erhan Adem, Mehmet Necati Yağcı, Ulaş Karasu."





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