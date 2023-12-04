14 ve 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen genel seçimlerinde her iki turunda da ağır yenilgi alan ve CHP ile ipleri koparan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ittifak kapısını kapatarak 81 ilde ayrı adayla seçime gireceklerini duyurmuştu.
İYİ Parti kanadı, 'karardan dönüş yok' açıklamalarında bulunsa da Akşener, geçtiğimiz günlerde CHP'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya gelerek yeni bir ittifakı masaya yatırdı.
Bugün İYİ Parti Genel İdare Kurulu'nda CHP ile yeni bir ittifak konusu gündeme geldi fakat kurulun üyeleri 14'e karşı 35 oyla CHP ile ittifak yapılmamasını kararlaştırdı.
CHP'ye ortaklarından çifte darbe: İYİ Parti'den sonra HDP de 'seçime ayrı gireceğiz' dedi
HDP Eş Başkanı Cahit Kırkazak, yerel seçimlere seçmenlerinin talepleri doğrultusunda kendi adaylarıyla gireceklerini söyledi.
2019'da büyükşehirlerde aday çıkarmadılar
HDP, 2019 yerel seçiminde aralarında İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Adana'nın da olduğu birçok ilde aday çıkarmamıştı.