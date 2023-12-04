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CHP'ye ortaklarından çifte darbe: İYİ Parti'den sonra HDP de 'seçime ayrı gireceğiz' dedi

Gelecek yıl yapılacak yerel seçimler öncesinde ittifak çalışmalarına hız veren CHP yönetimi, 81 ilde ayrı aday çıkaracağını açıklayan İYİ Parti'nin kapısını çaldı. İYİ Parti'nin CHP'nin 'iş birliği' teklifini reddettiğini duyurduğu sırada açıklama yapan HDP Eş Başkanı Cahit Kırkazak da seçimlere kendi adaylarıyla gireceklerini söyledi. Böylece Özgür Özel yönetimindeki CHP, 2019 yerel seçimlerinde ittifak kurduğu iki partiden istediği yanıtı alamadı.

Hüseyin Berk
Hüseyin Berk
20:28 - 4/12/2023 Pazartesi
Güncelleme: 21:17 - 4/12/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
CHP'nin ortağı HDP ve İYİ Parti, yerel seçimlere 'kendi adaylarıyla' gireceklerini duyurdu.
CHP'nin ortağı HDP ve İYİ Parti, yerel seçimlere 'kendi adaylarıyla' gireceklerini duyurdu.

14 ve 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen genel seçimlerinde her iki turunda da ağır yenilgi alan ve CHP ile ipleri koparan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ittifak kapısını kapatarak 81 ilde ayrı adayla seçime gireceklerini duyurmuştu.

İYİ Parti kanadı, 'karardan dönüş yok' açıklamalarında bulunsa da Akşener, geçtiğimiz günlerde CHP'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya gelerek yeni bir ittifakı masaya yatırdı.

Bugün İYİ Parti Genel İdare Kurulu'nda CHP ile yeni bir ittifak konusu gündeme geldi fakat kurulun üyeleri 14'e karşı 35 oyla CHP ile ittifak yapılmamasını kararlaştırdı.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinin kararına ilişkin,
"İYİ Parti, Cumhuriyetin yeni 100. yılında yeni bir aydınlığı müjdeleyecektir. Tüm yönleriyle mesele irdelenmiş, GİK kurulumuz seçimlere hür ve müstakil girme kararı almıştır."
ifadelerini kullandı.

CHP'ye ortaklarından çifte darbe: İYİ Parti'den sonra HDP de 'seçime ayrı gireceğiz' dedi

HDP Eş Başkanı Cahit Kırkazak, yerel seçimlere seçmenlerinin talepleri doğrultusunda kendi adaylarıyla gireceklerini söyledi.

İttifak için şartlarını da sıralayan Kırkazak,
"Kürt halkının hassasiyetlerini, taleplerini ve kazanımlarını gözeten her türlü ittifaka kapımız açıktır. Şonuç ne olursa olsun kendi adayımızda ısrar edeceğiz gibi bir ısrar da söz konusu değil."
dedi.

2019'da büyükşehirlerde aday çıkarmadılar

HDP, 2019 yerel seçiminde aralarında İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Adana'nın da olduğu birçok ilde aday çıkarmamıştı.




#CHP
#HDP
#İYİ Parti
#Kemal Kılıçdaroğlu
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