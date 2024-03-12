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CHP'ye para sayma soruşturması: Savcılık bu paranın kaynağını soracaktır

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç; önemli açıklamalarda bulundu. CHP'ye yönelik 'para sayma' soruşturmasına ilişkin konuşan Adalet Bakanı Tunç, 'Görüntülerdeki kişilerin ifadeleri alınmaya başlandı. Savcılık bu paraların kaynağını elbette soracaktır, sorgulayacaktır. Çünkü kamuoyunda büyük bir tereddüt ve tepki ortaya çıktı' dedi.

15:25 - 12/03/2024 Salı
Güncelleme: 15:49 - 12/03/2024 Salı
Yeni Şafak
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç; önemli açıklamalarda bulundu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç

CHP'ye yönelik 'para sayma' soruşturmasına ilişkin konuşan Adalet Bakanı Tunç, 'Savcılık soruşturma başlattı. Bu sayılan paraların kaynağı nedir? Bağış denildi. Bağış ise bunların da kuralları vardır. Bağışın miktarı bellidir. Başka bir kaynaktan mı geliyor?Görüntülerdeki kişilerin ifadeleri alınmaya başlandı. Savcılık bu paraların kaynağını elbette soracaktır, sorgulayacaktır. Çünkü kamuoyunda büyük bir tereddüt ve tepki ortaya çıktı.' dedi.

Bakan Tunç'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;
(Eylem Tok ve oğlu için iade talepnamesi)
Soruşturma devam ediyor. ABD ile adli yardımlaşma kapsamında biz yazışmalarımızı gerçekleştirdik. İade talebinde bulunduk, iade dosyamızı ilettik ve geçiçi tutuklama evrakımız da gönderdik. Bugün cevabi yazı geldi. Bu cevabi yazıda istenen bazı belgeler var, tamamladık. Süreci takip ediyoruz.

Soruşturma devam ediyor. Mısır üzerinden ABD'ye geçmişlerdi. ABD ile adli yazışmalarımızı gerçekleştirdik. 7 Mart tarihinde de iade talebimizi illettik. Bugün itibarıyla bize ABD'den cevabi yazı geldi. İstenen belgeler vardı ve bu belgeleri tamamladık.


İstanbul Eyüpsultan'da gerçekleşen 1 kişinin vefatıyla olan bir trafik kazası. 18 yaşından küçük birinin annesiyle yurt dışına kaçtığı belirlendi.

Hem diplomatik yollardan hem de Interpol aracılığıyla bu gerçekleşiyor. Umuyoruz ki ABD iade talebimizi karşılasın. Dün itibarıyla bu dosya ile ilgili 2 gözaltı gerçekleşti. Kaza sonrası olay yerine gelen ve havalimanına bırakın kişi gözaltına alındı.


Olay yerindeki telefonları alıp emniyete bırakan şoför de gözaltında."



#Yılmaz Tunç
#CHP
#Adalet Bakanı
#soruşturma
1 saat önce
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