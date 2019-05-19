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POLİTİKA

FETÖ'nün belediyeler imamı Erkan Karaarslan'ın mektubu CHP'lileri panikletti

CHP'yi panikleten FETÖ mektubu: Her şeyi anlatacağım

CHP yönetiminin FETÖ'nün belediyeler imamı Erkan Karaarslan'ın duruşması sonrası ‘bakana şantaj yalanı’nın perde arkası gün yüzüne çıktı. CHP’nin bakan iftirasına sarılmasının asıl nedeni ise Kararslan’ın eşi Selma Kararslan’ın cezaevine gönderdiği mektupta ortaya çıktı. FETÖ ile kirli ilişkilerinin ortaya çıkmaması için CHP’liler Karaarslan’ın eşini yakın markaja aldığı iddia edildi.

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CHP'nin İstanbul adayı ile FETÖ'nün belediyeler imamı Erkan Karaaslan
CHP'nin İstanbul adayı ile FETÖ'nün belediyeler imamı Erkan Karaaslan

FETÖ’nün belediyeler imamı ve CHP’li belediyelerin danışmanlığını yapan Erkan Karaarslan’ın, 14 Mayıs’ta Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde verdiği ifadenin ardından CHP’de telaş başladı. Karaarslan’ın ifadesinde sarf ettiği ‘bir bakan CHP ve İmamoğlu aleyhinde konuşmam karşılığında beraat teklifinde bulundu’ sözlerinin arkasındaki gerçek deşifre oldu. Söz konusu yalan iddia CHP’li belediyeler ile FETÖ arasındaki kirli ilişkinin örtbas edilmesi için kullanıldı.

MEKTUP DEŞİFRE ETTİ

  • Star'da yer alan habere göre; CHP’nin bakan iftirasına dört elle sarılmasının asıl nedeni ise Kararslan’ın eşi Selma Kararslan’ın cezaevine gönderdiği mektupta ortaya çıktı. FETÖ İmamı Erkan Karaarlan 16 Mayıs günü tutuklu bulunduğu Sincan T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda Avukatı Emre Kılıçarslan ile görüştü. Avukatın yapılan üst ve evrak aramasında üzerinde beş sayfalık bir mektup bulundu. Bir nüshası tutanakla imza altına alınan mektubun Karaarslan’ın eşi tarafından yazıldığı anlaşıldı.

Erkan Kararslan’ın eşi Selma Kararslan’ın cezaevine gönderdiği mektup

İMAMOĞLU’NDAN DESTEK

Selma Karaarslan’ın kaleme aldığı beş sayfalık mektup, CHP’nin büyük bir telaş içinde olduğunu gözler önüne serdi. Selma Karaarslan mektupta CHP Milletvekili Tuncay Özkan ile görüştüğünü ve CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun kendisini İstanbul’a görüşmek için davet ettiğini görüşmenin ise cumartesi günü gerçekleşeceğini yazdı ve avukatları Emre Kılıçarslan’ın ise CHP’de Ekrem İmamoğlu’nun avukatıyla görüştüğünü yazdı. CHP’li Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerioğlu’nun da kendisiyle ilgilenmeye başladığını belirterek gördüğü özel ilgiyi detaylı bir şekilde mektupta anlattı.

Mektubun cezaevi tutanağı

BAKANLA GÖRÜŞME YOK

Selma Karaarslan kocasına “Şimdi sen bakanın adını vermediğin için herkes bu bakanın adını merak ediyor” dedikten sonra bir gazetecinin kendisini arayıp “siz hangi bakanla görüştünüz” diye sorduğunu kendisinin de “Ben de bir bakanla görüşmedim. Avukatımız görüştü dedim. Avukatımız da aile dostumuz onu kastediyor dedim. Bilgin olsun” dediğini anlattı. Mektuptaki ifadelerden herhangi bir bakanla görüşme olmadığı ve herhangi bir bakanın beraat teklifinde bulunmadığı da anlaşıldı.

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CHP’YE ABA ALTINDAN SOPA

Selma Karaarslan avukatları Emre Kılıçarslan’ın CHP’ye aba altından sopa gösterdiğini vurgulayarak CHP’li başkanları nasıl hizaya getirdiklerini ise mektupta şöyle anlattı: Şükrü Başkanın avukatı Hüseyin aradı Emre’yi. Emre de aba altından sopayı gösterdi. Senin için ‘Ben Erkanı artık zor tutuyorum, kafayı yedi. Psikolojisi iyi değil. Ben her şeyi söyleyeceğim diyor’ dedi. O da ‘bunu başkana ileteyim mi’ dedi. ‘İlet’ cevabını verdi. Evrim ile (Özlem Çerçioğlu’nun avukatı Evrim Karakoz) konuştu. Erkan zor durumda. Sen başkana ilet. Dün de zaten ilgilenmemişler Aydın da ailesi ile. Yani biraz tehditvari gibi geldi bana konuşmalar. Ben pek anlayamadım ama Emre’nin, ablamın, Cemin kafasına yattı. Bir takım taleplerde bulunmak gerek diyorlar. Sen bunları bir düşün bakalım. Ben ilk öncelikle tahliyeye odaklandığım için bunlar bana gereksiz geliyor. Yarın bana telefonda söylersin. Bir de bana sen karışma diyor Emre. Ben Erkan’ın geleceğini hazırlıyorum diyor. Şimdi de anlatır sana.

Erkan Karaarslan ile Ekrem İmamoğlu

FETÖ’nün belediyeler imamı Erkan Karaarslan, İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ve Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ile sık sık bir araya geliyordu.

Şükrü Genç ile Erkan Karaarslan

İhaleleri FETÖ imamları aldı

CHP’nin yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı eski Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun FETÖ’nün ‘Belediyeler İmamı’ olan Erkan Karaarslan ile ihale bağı ortaya çıkmıştı. Karaaslan’ın E-Yöntem firmasına 26 Mayıs 2016’da 1 milyon 809 bin liralık, 9 Mayıs 2016’da ise 346 bin 666 liralık ihale verdiği belirlenen İmamoğlu’nun Karaarslan ve ailesine ait şirketlere başka ihaleler de verdiği tespit edilmişti.

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FETÖ TV’sinin aranan ismiydi

CHP’nin İstanbul Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun, FETÖ’ye ait Samanyolu TV’de şike kumpasına verdiği desteğin görüntüleri ortaya çıkmıştı. FETÖ’cülere canlı yayında övgüler yağdıran İmamoğlu’nun FETÖ kanallarına telefonla bağlantısının yanı sıra sık sık canlı yayınlara katılarak yorumculuk da yapmıştı.

Erkan Karaarslan

FETÖ’den tutuklu Erkan Karaarslan cezaevine böyle gönderilmişti.

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