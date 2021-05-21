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ANKARA

Çiftçilere bir milyon 200 bin sebze fidesi dağıtıldı

Kahramankazan Belediyesi, ilçedeki tarımsal üretimi artırmak ve çiftçilerin üretim maliyetini düşürmek için yaptığı uygulamalar kapsamında, geçtiğimiz salı günü başladığı yüzde 50 hibe destekli 1 milyon 200 bin sebze fidesi dağıtımını tamamladı. Fidelerini toprakla buluşturan çiftçiler, destekleme sayesinde fide maliyetlerinin yarı yarıya azaldığını belirterek, uygulamanın devam etmesini istedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Çiftçilere bir milyon 200 bin sebze fidesi dağıtıldı
Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz açıklama yaptı.

Kahramankazan Belediyesi, çiftçi ve üreticilere yönelik 2019’da başlattığı sebze fidesi desteği uygulamasını bu yıl da sürdürdü. Geçtiğimiz 2 yılda 2 milyon sebze fidesini çiftçilerle buluşturan belediye, bu yıl da ilçedeki 500 çiftçi ve üreticiye yüzde 50 hibe destek oranıyla 1 milyon 200 bin sebze fidesi dağıttı. Pandemi tedbirleri kapsamında oluşabilecek yoğunluğu önlemek için 4 ayrı noktada düzenlenen fide dağıtımları, geçen Salı günü domatesiyle meşhur Güvenç Mahallesi’nde başlamıştı. Fide dağıtımları son alarak ise Salı Pazarı, Kahramankazan Belediyesi Bocce Tesisi ve Kumpınar Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Çiftçilere bu kapsamda 1 milyon 200 bin adet domates, salatalık, biber ve patlıcan fidesi dağıtılmış oldu.

Siz yeter ki üretin

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, tarımsal üretimin öneminin pandemi sürecinde bir kez daha kendini hissettirdiğini belirterek, belediye olarak ilçelerindeki çiftçi ve üreticileri sonuna kadar destekleyeceklerini söyledi. Fide dağıtımına 2019 yılında başladıklarını anlatan Oğuz, “2 yılda 2 milyon sebze fidesini çiftçilerimizle buluşturmuştuk. Bu yıl da çiftçilerimize 1 milyon 200 bin fide desteğinde bulunduk. Çiftçilerimiz yeter ki üretsin tüm imkanlarımızla onların yanındayız. Önümüzdeki yıllarda da bu destekleme devam edecek” dedi.

Çiftçiler devam etmesini istiyor

Kahramankazan Ziraat Odası Başkanı Ahmet Öztürk, 3 yıldır devam eden desteklemesinin ilçedeki tarımsal üretime önemli bir katkı sunduğunu belirterek, Kahramankazan Belediyesi’ne teşekkür etti. Aldıkları fideleri tarla, bahçe ve seralarında toprakla buluşturan çiftçiler ise uygulamadan oldukça memnun olduklarını ifade ederek, “Üretim maliyetlerimizi fide alanında yarı yarıya azaltan bu uygulamanın önümüzdeki yıllarda da devam etmesini istiyoruz. Başkanımıza ve belediyemize teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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