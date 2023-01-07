Çiftçiye 250 bin lira destek kredisi: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması’nda müjde verdi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması’nda çiftçilere müjde verdi.

Rusya-Ukrayna krizi sebebiyle tahıl sevkiyatının sekteye uğramasının dünya çapında bir açlık tehdidini ortaya çıkardığına vurgu yapan Erdoğan, şunları söyledi: “Türkiye olarak yürüttüğümüz çok yönlü diplomasiyle tahıl sevkiyatının başlamasını sağlayarak, insanlığı büyük bir krizin eşiğinden döndürdük. Elbette bu durum, kendi tarım üretimi kapasitemizin önemini de gösterdi.”

FAİZ ORANI YÜZDE 9,75, VADE 36 AY

Verecekleri müjdelerin ülkenin toprak muhafızları, üretim akıncıları olan çiftçileri daha da güçlendirmeyi amaçladığına dikkati çeken Erdoğan şunları kaydetti: “İlk olarak Çiftçi Destek Kredisi’ni uygulamaya geçireceğimizin müjdesiyle başlıyoruz. Bu krediyi çiftçilerimiz, hasat dönemine kadar yapacakları her türlü harcamaları için kullanabilecekler. Böylece çiftçilerimiz gelir elde edemedikleri dönemdeki ihtiyaçlarını rahatça karşılayabilecekler. Kişi başına 250 bin liraya kadar verilecek bu kredinin yıllık faiz oranı yüzde 9,75 ve vade süresi 36 aya kadar olacaktır.”

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ÜST LİMİT 15 MİLYON LİRA

“İkinci müjdemiz Tarımsal KOBİ Kredisi’dir. Tarım ürünlerini işleyen küçük ve orta boy işletmeleri destekleyeceğimiz bu kredi sayesinde nihai malın katma değerinin üreticimizde kalmasını sağlamak istiyoruz. Tarımsal KOBİ Kredimizin üst limiti 15 milyon lira, devlet tarafından ödenen kısmı dışında kalan yıllık faiz oranı yüzde 4,75’tir. Yatırım kredilerinde 10 yıla, işletme kredilerinde 24 aya kadar vade uygulanabilecektir. Süt ve süt ürünleri, meyve ve sebze kurutma-dondurma, meyve suyu, salça, turşu, konserve, reçel, marmelat, pekmez, zeytin, su ürünleri paketleme, tütsüleme, organik tarım ürünleri gibi pek çok başlıktaki işletme faaliyetinde bu kredi kullanılabilecektir.”

ÇİFTÇİLERİMİZİ YÜKTEN KURTARACAĞIZ

Üçüncü başlıklarının Tarım Borç Transferi Kredisi olduğunu belirten Erdoğan, “Bu krediyle başka bankalardan yüksek faizle kredi kullanmış çiftçilerimizi Ziraat Bankamızda sağlayacağımız uygun şartlarla bu yükten kurtarmayı amaçlıyoruz. Üst limiti 5 milyon lira olacak bu kredinin de faiz oranı yüzde 9,75 ve vadesi 60 aydır. Önümüzdeki günlerde Ziraat Bankamız yanında Ziraat Katılım’ın da çiftçilerimize düşük maliyetli finansman sağlayabilmesini temin edecek bir düzenlemeyi inşallah hayata geçireceğiz” dedi.

Her imkânı kullanıyoruz

Erdoğan, toplantıya girerken çiftçilerin ürünlerini sergiledikleri stantları ziyaret etti. “Savunma alanında nasıl kendi kendimize yeterliliği stratejik öncelik olarak görüyorsak, tarımsal üretime de aynı anlayışla bakıyoruz” diyen Erdoğan, “Bunun için devletimizin tüm imkanlarını seferber ediyor, her talebi dikkatle ele alıyor, her imkanı kullanıyoruz” diye konuştu.

Peşin ödemede faiz silinecek

Ziraat Bankası’nın tarım kredilerindeki takip oranının yüzde 1’in altında olmasının çiftçilerin borçlarına sadık olduklarını, ödemelerini hassasiyetle yaptıklarını gösterdiğini söyleyen Erdoğan, buna rağmen yüzde 1’in altında bile olsa borcunu ödemekte zorlanan bir çiftçi varsa onlara destek olmanın da boyunlarının borcu olduğunu dile getirdi. Erdoğan, tarım kredisi takip hesabındakilerden ana parasını peşin ödeyenlerin faizlerinin silinmesinin bu çiftçileri rahatlatacağını belirtti. Ana para ödemesini peşin yapmakta zorlananların olacağını aktaran Erdoğan, “Peşin parası olmayanların borçlarını herhangi bir gecikme ve temerrüt faizi uygulanmadan taksitle yapabilmelerine de imkan tanımak lazım” ifadelerini kullandı.

Kadınlara 1 milyon lira kredi limiti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Örnek uygulamalar, başarı hikayeleri, tecrübe paylaşımı gibi yöntemlerle özellikle gençlerimizi ve kadınlarımızı tarıma yönlendirmeye çalışıyoruz” dedi. Genç çiftçi ve kadın çiftçi kredi limitlerinin halihazırda 500 bin lira olduğunu bildiğini dile getiren Erdoğan, Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar’a şöyle seslendi: “Biz gençlerimizin ve kadınlarımızın tarımın geleceğinde çok daha fazla söz sahibi olmalarını istiyoruz. Bunun için buradan Ziraat Bankası Genel Müdürü’müze ‘Genç ve kadın çiftçi kredi limitlerini 500 bin liradan 1 milyon liraya çıkaralım’ diyorum. Alpaslan Bey , anlaştık değil mi? Bir yanlışlık olmasın.”

Türkiyemizi büyüteceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen 20 yılda ülkeyi asırlara bedel eser ve hizmetlere kavuşturmuş bir hükümet olarak Türkiye Yüzyılı’nın hazırlıklarını da dört bir koldan süratle yürüttüklerine işaret etti. Türkiye Yüzyılı’nın başlıklarından birinin de “üretimin yüzyılı” olduğunu aktaran Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Konu üretim olduğunda hele hele toprağın bereketi olduğunda bizim için akan sular durur. Ülkemizi yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyüme üzerine inşa eden bir iktidar olarak, bir hükümet olarak bu 5 temel esas üzerine Türkiyemizi büyüteceğiz. Çiftçi kardeşlerimizin bu kutlu yolda bugüne kadar hep olduğu gibi yine en güçlü şekilde yanımızda yer alacaklarına yürekten inanıyorum.”

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