'Çiftçiye bedava traktör' sözü yalan olan Kılıçdaroğlu şimdi de 'ikinci el fiyatına sıfır otomobil' vaadinde bulundu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ikinci el fiyatına sıfır otomobil vaadinde bulundu. Vatandaşlara araba almayı ertelemelerini söyleyen Kılıçdaroğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Birkaç ay araç almayı ertelerseniz, Bay Kemal olarak sözümdür: İkinci el araba parasına, sıfır araba aldıracağım sizlere."
Birkaç ay araç almayı ertelerseniz, Bay Kemal olarak sözümdür: İkinci el araba parasına, sıfır araba aldıracağım sizlere. pic.twitter.com/T57AUIxU5m
Birkaç ay araç almayı ertelerseniz, Bay Kemal olarak sözümdür: İkinci el araba parasına, sıfır araba aldıracağım sizlere. pic.twitter.com/T57AUIxU5m— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) July 25, 2022
CHP liderinin bu paylaşımı akıllara, 'her çiftçiye bedava traktör' vaadini getirdi. Kılıçdaroğlu, yerel seçimler öncesinde çiftçilere traktör sözü vermiş ancak sözünü tutmamıştı.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de yerel seçimler öncesinde sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak "İnanamayacaksınız ama CHP'den her çiftçiye bedava traktör" ifadesini kullanmıştı. Özel, TVNET canlı yayınında o cümleyi çarpıcı olsun diye yazdıklarını itiraf etmişti.