Gündem Çiftçiye bedava traktör sözü yalan olan Kılıçdaroğlu şimdi de ikinci el fiyatına sıfır otomobil vaadinde bulundu
POLİTİKA

'Çiftçiye bedava traktör' sözü yalan olan Kılıçdaroğlu şimdi de 'ikinci el fiyatına sıfır otomobil' vaadinde bulundu

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ikinci el fiyatına sıfır otomobil vaadinde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu açıklaması, akıllara 'her çiftçiye bedava traktör' sözünü getirdi. Kılıçdaroğlu, yerel seçimler öncesinde çiftçiye bedava traktör sözü vermiş ancak sözünü tutmamıştı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de daha sonra yaptığı açıklamada, traktör vaadinin çarpıcı olsun diye ortaya atıldığını itiraf etmişti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Çiftçiye bedava traktör sözü yalan olan Kılıçdaroğlu şimdi de ikinci el fiyatına sıfır otomobil vaadinde bulundu
Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ikinci el fiyatına sıfır otomobil vaadinde bulundu. Vatandaşlara araba almayı ertelemelerini söyleyen Kılıçdaroğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Birkaç ay araç almayı ertelerseniz, Bay Kemal olarak sözümdür: İkinci el araba parasına, sıfır araba aldıracağım sizlere."

CHP liderinin bu paylaşımı akıllara, 'her çiftçiye bedava traktör' vaadini getirdi. Kılıçdaroğlu, yerel seçimler öncesinde çiftçilere traktör sözü vermiş ancak sözünü tutmamıştı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de yerel seçimler öncesinde sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak "İnanamayacaksınız ama CHP'den her çiftçiye bedava traktör" ifadesini kullanmıştı. Özel, TVNET canlı yayınında o cümleyi çarpıcı olsun diye yazdıklarını itiraf etmişti.

CHP'li Özel'den 'Bedava traktörler nerede' sorusuna yanıt: Onu çarpıcı olsun diye yazdık
OYNAT 01:41
CHP'li Özel'den 'Bedava traktörler nerede' sorusuna yanıt: Onu çarpıcı olsun diye yazdık
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, üç yıl önceki 'İnanamayacaksınız ama CHP'den her çiftçiye bedava traktör' vaadi ile ilgili TVNET canlı yayınında açıklamalarda bulundu. 'Nerede traktörler' sorusunu yanıtlayan Özel, o cümleyi çarpıcı olsun diye yazdığını ifade etti.


CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan bir bedava elektrik vaadi daha: Tüm çiftçilere ücretsiz vereceğiz
GÜNDEM
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan bir bedava elektrik vaadi daha: Tüm çiftçilere ücretsiz vereceğiz
Duyunca şok oldum

'Duyunca şok oldum'

Çöp evde bitkin halde bulunan çocuğun annesinden yeni açıklama.
Yahudilerin tapu tuzağı

Yahudilerin tapu tuzağı

Doğu Kudüs'teki Filistinlilerin arazilerinin kaydı Yahudilerin adına geçiriliyor.
Financial Times Türkiye’nin Suriyedeki büyük planını yazdı: Osmanlıdan sonra bu yana bir ilk

Alanında Avrupa'daki en büyük tesis olacak.
Ata sporlarında renkli buluşma

Ata sporlarında renkli buluşma

​Türk dünyası Bursa'da bir araya geldi.

Sarsıntı çevre illerden de hissedildi.

​Meslek liselerinde doluluk yüzde 95'e yükseldi.

Terör örgütü DHKP/C'ye yönelik kritik operasyon.

​Tarihi mutabakat Türkiye'nin adından söz ettirecek.

​Artık otomobil hırsızlarını kovalayacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.