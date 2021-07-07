Gündem Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın mahkemeye sevk edildi Tutuklanması talep edildi
İSTANBUL

Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın mahkemeye sevk edildi: Tutuklanması talep edildi

Çiftlik Bank üzerinden on binlerce kişiyi 1.1 milyar lira dolandırıp 3 yıl önce yurt dışına kaçan ve geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye getirilen 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, dört saat süren savcılık ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Haber Merkezi Diğer
Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın mahkemeye sevk edildi: Tutuklanması talep edildi
Mehmet Aydın

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 3 Temmuz'da İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan "Çiftlik Bank" davası sanığı Mehmet Aydın, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde 4 gün süren işlemlerinin ardından Kartal'daki İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edilmişti.

Savcıya dört saat ifade verdi

Burada, polis eşliğinde Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'na çıkarılan Aydın'ın, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Yücel Ertaş tarafından ifadesi alındı. Savcılık, yaklaşık 4 saat süren ifade alma işleminin ardın Aydın'ı tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

Emniyetteki ifadesi ortaya çıktı

Mehmet Aydın'ın İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde verdiği ifadenin ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı.

'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın adliyeye sevk edildi
OYNAT 00:48
'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın adliyeye sevk edildi
'Tosuncuk' olarak bilinen Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın'ın 4 günlük emniyetteki ifade işlemleri tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

İfadesinde, "Çiftlik Bank" projesini öncelikle bir internet oyunu olarak tasarladığını, oyuna yüksek katılım olunca şirket kurmaya karar verdiğini savunan Aydın, sistemi Kıbrıs'ta kurduğu şirket üzerinden yönetmeye başladığını ve zamanla şarküteri ve çiftlikler açtığını söyledi.

"Kesin kazanç vaadinde bulunmadım"

Bazı kişilerin para istemesi üzerine eşiyle yurt dışına çıktığını ve geri gelmediğini anlatan Aydın, yurt dışında bulunduğu süreçte de çeşitli ülkelerde firmalar açtığını, Türkiye'deki "Çiftlik Bank" işlerinin ise çalışanlarınca yürütüldüğünü ifade etti.

Aydın, "Çiftlik Bank" sisteminde kimseye kesin kazanç vaadinde bulunulmadığını, onlara sadece sistem herhangi bir şekilde kapanırsa sadece ana para iadesi garantisi verildiğini öne sürerek, oyuna üye olanların reel çiftliklerde payının olmadığını, binlerce üyenin de oyunda kazandığı paraları nakit olarak teslim aldığını iddia etti.

"Dolandırıcılık amacıyla kurmadım"

"Çiftlik Bank"ın mucidi ve kurucusu olduğunu söyleyen Aydın, bu sistemi asla dolandırıcılık amacıyla kurmadığını, her zaman iyi niyetli davrandığını, şirketin kapandığı son ana kadar ana para iadesi yapmasının da iyi niyetli olduğunu gösterdiğini savundu.

"Mağduriyetleri karşılayabilirim"

Sistemde görev alan şahısların kötü niyetli davranıp kendilerine haksız menfaat temin ederek kendisini de zarara uğrattığını iddia eden Aydın, tüm malvarlığının bu sistemden zarar görenlerin mağduriyetinin giderilmesi için kullanılmasını istedi.

Basından soruşturmayı takip ederken Çiftlik Bank mağdurlarının 64 milyon lira zarara uğradığı yönünde haberler gördüğünü ifade eden Aydın, Türkiye'de kurulu "Çiftlik Bank" organizasyonundaki şirketlerin malvarlıklarının ise 200 milyon lira civarında olduğunu öne sürdü. Mehmet Aydın, bu mağduriyeti karşılayacağından dolayı teslim olmaya karar verdiğini, bu kapsamda Brezilya'da teslim olduğunu anlattı.

75 bin yıl hapsi isteniyor

Hakkında, 102 mağdurun şikayetçi olması üzerine "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç örgütüne üye olma", "bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından yeni bir soruşturma dosyası açılan Aydın'la ilgili devam eden davada ise "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "dolandırıcılık", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" gibi çeşitli suçlardan 75 bin 260 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Tosuncuk'un ilk ifadesi ortaya çıktı: Tüm mal varlığım mağdurlar için kullanılsın
GÜNDEM
Tosuncuk'un ilk ifadesi ortaya çıktı: Tüm mal varlığım mağdurlar için kullanılsın

'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın ilk ifadesine ulaşıldı: Tüm borçlarımı ödeyeceğim
GÜNDEM
'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın ilk ifadesine ulaşıldı: Tüm borçlarımı ödeyeceğim

'Tosuncuk' hakkındaki tüm şikayetler tek dosyada birleştirildi
GÜNDEM
'Tosuncuk' hakkındaki tüm şikayetler tek dosyada birleştirildi
Abone Ol Google News
Altı ayda40 milyonu aştı

Altı ayda
40 milyonu aştı

​Havayolu ulaşımı korona dinlemedi.
10 dakikayla 39 bin lira zarardan kurtuldu

10 dakikayla
39 bin lira zarardan kurtuldu

Satın alacağı araç noterdeyken alev aldı.
İnceyi alkışladı görevden alındı: CHP Nazilli İlçe Gençlik Kolları yöneticisi Uğur Koçakı affetmedi

​Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın, mahkemeye sevk edildi.

Kimliği belirsiz kişiler tarafından öldürüldü.

26 bin liralık adisyon

26 bin liralık adisyon

Su ve Türk kahvesi 40, peynirli sandviç 140 lira.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.