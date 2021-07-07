Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın tutuklandı   

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 3 Temmuz'da İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan "Çiftlik Bank" davası sanığı Mehmet Aydın, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde 4 gün süren işlemlerinin ardından Kartal'daki İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edilmişti.
Savcıya dört saat ifade verdi
Burada, polis eşliğinde Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'na çıkarılan Aydın'ın, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Yücel Ertaş tarafından ifadesi alındı. Savcılık, yaklaşık 4 saat süren ifade alma işleminin ardın Aydın'ı tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.
- Gelen son dakika bilgisine göre; on binlerce kişiyi 1.1 milyar lira dolandırıp 3 yıl önce yurt dışına kaçan Tosuncuk lakaplı Aydın,
Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.