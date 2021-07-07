Gündem Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın tutuklandı
İSTANBUL

Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın tutuklandı   

Çiftlik Bank üzerinden on binlerce kişiyi 1.1 milyar lira dolandırıp 3 yıl önce yurt dışına kaçan ve geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye getirilen 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, dört saat süren savcılık ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilmişti. Aydın, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

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Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın tutuklandı
Mehmet Aydın

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 3 Temmuz'da İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan "Çiftlik Bank" davası sanığı Mehmet Aydın, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde 4 gün süren işlemlerinin ardından Kartal'daki İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edilmişti.

Savcıya dört saat ifade verdi

Burada, polis eşliğinde Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'na çıkarılan Aydın'ın, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Yücel Ertaş tarafından ifadesi alındı. Savcılık, yaklaşık 4 saat süren ifade alma işleminin ardın Aydın'ı tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın mahkemeye sevk edildi: Tutuklanması talep edildi
GÜNDEM
Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın mahkemeye sevk edildi: Tutuklanması talep edildi

Tosuncuk'un ilk ifadesi ortaya çıktı: Tüm mal varlığım mağdurlar için kullanılsın
GÜNDEM
Tosuncuk'un ilk ifadesi ortaya çıktı: Tüm mal varlığım mağdurlar için kullanılsın
  • Gelen son dakika bilgisine göre; on binlerce kişiyi 1.1 milyar lira dolandırıp 3 yıl önce yurt dışına kaçan Tosuncuk lakaplı Aydın,

    Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

'Tosuncuk' hakkındaki tüm şikayetler tek dosyada birleştirildi
GÜNDEM
'Tosuncuk' hakkındaki tüm şikayetler tek dosyada birleştirildi


'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın adliyeye sevk edildi
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'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın adliyeye sevk edildi
'Tosuncuk' olarak bilinen Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın'ın 4 günlük emniyetteki ifade işlemleri tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.


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Çiftlik Bank kurucusu tutuklandı

​Mehmet Aydın, savcılık ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilmişti.

​AK Parti Sözcüsü Çelik MKYK sonrası açıklama yapıyor.

​Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın, mahkemeye sevk edildi.

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