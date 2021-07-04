Çiftlik Bank sanığı 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın İstanbul Emniyeti'ne getirildi

Yurt dışına firar eden ve uzun süredir Interpol tarafından kımızı bültenle arandığı sırada önceki gün Brezilya’da Türkiye’nin Sao Paulo Başkonsolosluğuna teslim olan Çiftlik Bank kurucusu ve davanın 1 numaralı sanığı Mehmet Aydın, dün akşam saat 22.06 sıralarında THY’ye ait TK-0016 sefer sayılı tarifeli uçakla İstanbul’a getirildi.
Firari şüpheli Aydın, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra, hakkında yürütülen il dışındaki soruşturma dosyalarına ilişkin İstanbul Havalimanı Adliyesi’nde Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcısına ifade verdi.
4 GÜN GÖZALTINDA TUTULACAK
Sanık Mehmet Aydın, yaklaşık 40 dakika süren savcılık ifadesinin ardından 4 gün boyunca gözaltında tutulacağı İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi’ndeki Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
Hayata geçirdiği ’Çiftlik Bank’ sitemi ile 2018 yılında 132 bin 222 kişiden 1 milyar 139 milyon lira toplayarak ortadan kaybolan ve uluslararası düzeyde kırmızı bültenle aranan ’Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın, 1 Temmuz Perşembe günü Brezilya’da Türkiye’nin Sao Paulo Başkonsolosluğuna teslim olmuştu.