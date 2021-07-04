Gündem Çiftlik Bank sanığı Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın İstanbul Emniyetine getirildi
3. SAYFA İSTANBUL

Çiftlik Bank sanığı 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın İstanbul Emniyeti'ne getirildi

Brezilya’da Türk makamlarına teslim olduktan sonra akşam saatlerinde Türkiye’ye getirilen “Çiftlik Bank” davası sanığı Mehmet Aydın, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.

Haber Merkezi İHA
Çiftlik Bank sanığı Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın İstanbul Emniyetine getirildi
Mehmet Aydın, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi’ndeki Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Yurt dışına firar eden ve uzun süredir Interpol tarafından kımızı bültenle arandığı sırada önceki gün Brezilya’da Türkiye’nin Sao Paulo Başkonsolosluğuna teslim olan Çiftlik Bank kurucusu ve davanın 1 numaralı sanığı Mehmet Aydın, dün akşam saat 22.06 sıralarında THY’ye ait TK-0016 sefer sayılı tarifeli uçakla İstanbul’a getirildi.

Firari şüpheli Aydın, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra, hakkında yürütülen il dışındaki soruşturma dosyalarına ilişkin İstanbul Havalimanı Adliyesi’nde Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcısına ifade verdi.

AA

'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'a dört gün gözaltı süresi
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'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'a dört gün gözaltı süresi

4 GÜN GÖZALTINDA TUTULACAK

Sanık Mehmet Aydın, yaklaşık 40 dakika süren savcılık ifadesinin ardından 4 gün boyunca gözaltında tutulacağı İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi’ndeki Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
Hayata geçirdiği ’Çiftlik Bank’ sitemi ile 2018 yılında 132 bin 222 kişiden 1 milyar 139 milyon lira toplayarak ortadan kaybolan ve uluslararası düzeyde kırmızı bültenle aranan ’Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın, 1 Temmuz Perşembe günü Brezilya’da Türkiye’nin Sao Paulo Başkonsolosluğuna teslim olmuştu.

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Tosuncuk Türkiye'de: 75 bin 260 yıl hapsi isteniyor

'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'dan videolu mesaj: Türk yargısına teslim olacağım
OYNAT 01:41
'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'dan videolu mesaj: Türk yargısına teslim olacağım
Kurucusu olduğu Çiftlik Bank üzerinden binlerce kişiyi dolandırdıktan sonra yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, Brezilya'da teslim oldu.

Bir video paylaşan Aydın, “Kendi hür irademle en kısa sürede Türk yargısına teslim olacağım” dedi.


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