Gündem Çiftlik Bank yöneticisi Fatih Aydın Türkiyeye iade edilecek
ANKARA

Çiftlik Bank yöneticisi Fatih Aydın Türkiye'ye iade edilecek

Uruguay'da temmuz ayında yakalanan ve adli makamlarca tutuklanan "Çiftlik Bank" davasının tutuklu sanığı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın'ın Türk adli makamlarına teslimi için gerekli işlemler başlatıldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Çiftlik Bank yöneticisi Fatih Aydın Türkiyeye iade edilecek
Fatih Aydın

"Çiftlik Bank" sistemine ilişkin soruşturma kapsamında "Bankacılık kanununa aykırılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından firari olarak aranan Fatih Aydın, Temmuz ayında Uruguay'da düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

Gözaltına alınan Aydın, Uruguay adli makamlarınca tutuklanmıştı.

TÜRKİYE İADESİNİ İSTEDİ

  • Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, suçluların iadesi talebinde bulunarak Aydın'ın, Türk adli makamlarına teslim edilmesini istedi.
  • Uruguay adli makamlarınca talebin uygun görülmesi üzerine, Fatih Aydın'ın Türk adli makamlarına teslimi ile ilgili gerekli işlemler başlatıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Aydın'ın Türkiye'ye giriş yaptığı andan itibaren gözaltına alınması ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülerek 4 gün süreyle gözaltında tutulması talimatını verdi.

Tosuncuk hakkında yeni iddianame: 2 bin 608 yıl hapsi istendi
GÜNDEM
Tosuncuk hakkında yeni iddianame: 2 bin 608 yıl hapsi istendi

Çiftlik Bank davasında yeni gelişme: Mehmet Aydın'ın ağabeyi gözaltına alındı
HAYAT
Çiftlik Bank davasında yeni gelişme: Mehmet Aydın'ın ağabeyi gözaltına alındı
Pitbull terörü

Pitbull terörü

​Sahiplenmesi yasak olmasına rağmen can yakmaya devam ediyor.
Çöplük içinde

Çöplük içinde

"​Eskiden balık avlamaya gelirdik"
Doğu Perinçek: Meral Akşener PKKnın yanında siyasi hesaplarını yapıyor

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.