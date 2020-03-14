​CİMER'e korona başvurusu yağdı.

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan koronavirüsün Türkiye'de tespit edilmesinin ardından ülke genelinde vatandaşları panik havası sardı. Bu bağlamda fiyat artışı ihbarları, eğitim tedbirleri, sağlık-temizlik gibi çok sayıda konuda, yetkililere ihbar ve başvurularda bulunmaya başladı.

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, son bir haftada yeni tip corona virüs (Covid-19) ile ilgili CİMER'e 4 bin 415 başvuru geldiğini açıkladı. Twitter hesabından açıklama yapan Altun şu ifadeleri kullandı:

Küresel sorun haline gelen Kovid-19 salgını sonrası duyarlı vatandaşlarımızdan son bir hafta içerisinde salgın ile ilgili tüm kamu kurumlarınızın görev ve yetkisini ilgilendiren konularda CİMER’e 4 bin 415 başvuru gelmiştir. 7/24 başvuru alan CİMER, başvuruları en hızlı şekilde yetkililere ulaştırarak vatandaşlarımızın devletimizle olan iletişiminin canlı bir şekilde sürmesine katkı sunmaktadır."

Tek tek inceleniyor

Başvuruların sürekli olarak analiz edildiğini belirten Altun, "Devletimiz de milletimiz de güçlüdür. Bu bağlamda; Fiyat artışı ihbarları, eğitim tedbirleri, sağlık-temizlik, sosyal yaşam ve yurt dışındaki vatandaşlarımızla ilgili başvurular sürekli olarak analiz edilmekte, bu başvurular ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılmaktadır" ifadelerini kullandı.