"Çin aşısı güvenilmez" diyen CHP'li Emir: Çin aşısı 10 gündür Türkiye'de ilk AK Partililer oluyor

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, ilginç bir iddiada bulundu. Çin aşısının, dün aşı programını başlatan İngiltere’den önce Türkiye’ye getirildiğini öne süren Emir, şu ifadeleri kullandı:
"Çin aşısı 10 gündür Türkiye’de
Aşının özel hastanelerde el altından AKP'li siyasilere, nüfuzlu kişilere yapıldığını biliyoruz.
Günlerdir sözleşmenin detaylarını soruyorduk. Sağlık Bakanlığının süreci neden kapalı bir şekilde götürdüğü şimdi ortaya çıkmış oldu."
Çin aşısı 10 gündür Türkiye’de.
Aşının özel hastanelerde el altından AKP'li siyasilere, nüfuzlu kişilere yapıldığını biliyoruz.
Günlerdir sözleşmenin detaylarını soruyorduk. Sağlık Bakanlığının süreci neden kapalı bir şekilde götürdüğü şimdi ortaya çıkmış oldu. pic.twitter.com/ttIppTxcWZ
Çin aşısı 10 gündür Türkiye’de.
"Türkiye, kaderini Faz-3 deneylerini başarıyla geçip geçmeyeceğini bilmediğimiz Çin aşısına bağlamış durumda.
Korkarız ki, her şey yolunda gitse bile, tüm dünya aşı olurken Türkiye seyredecek!
83 milyon vatandaşımızın sağlığı tehlikeye atılıyor.
Birkaç saat önce de 'güvenilmez' ilan etmişti
CHP'li Emir, bu iddiasından birkaç saat önce farklı bir çıkışta bulunmuştu. Çin aşısının güvenilmez olduğunu ilan edip, hükümeti 'halk sağlığıyla oynamakla' eleştirmişti.
Türkiye, kaderini Faz-3 deneylerini başarıyla geçip geçmeyeceğini bilmediğimiz Çin aşısına bağlamış durumda.
Korkarız ki, her şey yolunda gitse bile, tüm dünya aşı olurken Türkiye seyredecek!
83 milyon vatandaşımızın sağlığı tehlikeye atılıyor.
İşte "beka meselesi" bu... pic.twitter.com/X5ROCECqzu
Türkiye, kaderini Faz-3 deneylerini başarıyla geçip geçmeyeceğini bilmediğimiz Çin aşısına bağlamış durumda.