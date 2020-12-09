"Çin aşısı güvenilmez" diyen CHP'li Emir: Çin aşısı 10 gündür Türkiye'de ilk AK Partililer oluyor

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, ilginç bir iddiada bulundu. Çin aşısının, dün aşı programını başlatan İngiltere’den önce Türkiye’ye getirildiğini öne süren Emir, şu ifadeleri kullandı:

"Çin aşısı 10 gündür Türkiye’de

Aşının özel hastanelerde el altından AKP'li siyasilere, nüfuzlu kişilere yapıldığını biliyoruz.

Günlerdir sözleşmenin detaylarını soruyorduk. Sağlık Bakanlığının süreci neden kapalı bir şekilde götürdüğü şimdi ortaya çıkmış oldu."

Çin aşısı 10 gündür Türkiye’de.



Aşının özel hastanelerde el altından AKP'li siyasilere, nüfuzlu kişilere yapıldığını biliyoruz.



Günlerdir sözleşmenin detaylarını soruyorduk. Sağlık Bakanlığının süreci neden kapalı bir şekilde götürdüğü şimdi ortaya çıkmış oldu. pic.twitter.com/ttIppTxcWZ REKLAM December 9, 2020

"Türkiye, kaderini Faz-3 deneylerini başarıyla geçip geçmeyeceğini bilmediğimiz Çin aşısına bağlamış durumda.

Korkarız ki, her şey yolunda gitse bile, tüm dünya aşı olurken Türkiye seyredecek!

83 milyon vatandaşımızın sağlığı tehlikeye atılıyor.

Birkaç saat önce de 'güvenilmez' ilan etmişti

CHP'li Emir, bu iddiasından birkaç saat önce farklı bir çıkışta bulunmuştu. Çin aşısının güvenilmez olduğunu ilan edip, hükümeti 'halk sağlığıyla oynamakla' eleştirmişti.



Türkiye, kaderini Faz-3 deneylerini başarıyla geçip geçmeyeceğini bilmediğimiz Çin aşısına bağlamış durumda.



Korkarız ki, her şey yolunda gitse bile, tüm dünya aşı olurken Türkiye seyredecek!



83 milyon vatandaşımızın sağlığı tehlikeye atılıyor.



İşte "beka meselesi" bu... pic.twitter.com/X5ROCECqzu REKLAM December 9, 2020

GÜNDEM Sağlık Bakanı Koca: Çin aşısını beğenmezsek ödeme yapmayacağız

OYNAT 02:54 Aşıda merak edilen soru: Çin aşısı mı, Alman aşısı mı güvenli? Bilim, koronavirüs salgınına aşı ile çare bulmak için adeta seferber oldu. Şu ana kadar üretilen 5 aşıdan 2'si öne çıktı. Bunlardan ilki Çin aşısı, diğeri ise Türk bilim insanlarının öncülük ettiği BionTech ve Pfizer aşısı. Uzmanlara göre, geleneksel yöntemle üretilen Çin aşısı daha güvenli zira Alman-ABD ortaklığında üretilen aşı mRNA teknolojisi ile üretiliyor. Bu dünyada oldukça yeni bir teknoloji ve ilerleyen dönemde ne gibi olumsuz sonuçlar vereceği kestirilemiyor. Yeni Şafak Editörü Hasan Hız, '-Alman ve Çin aşısı arasındaki farkları 'Neler Oluyor' programında anlattı.

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