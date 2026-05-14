Çin ile yüksek yargıda yapay zekâ diplomasisi

Görüşmede, yüksek yargı kurumları arasında özellikle yapay zekâ ve dijital teknolojilerin hukuk alanındaki kullanımına yönelik iş birliği mesajı verildi.

YÜKSEK YARGI TEMASI

Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Yargıtay Başkanlığının davetiyle Türkiye’ye gelen Çin heyetini makamında ağırladı. Kabulde, Çin’in Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin, Anayasa Mahkemesi Başkanvekili İrfan Fidan, Genel Sekreter Murat Azaklı ve Yargıtay Genel Sekreteri Mehmet Fatih Belviranlı de yer aldı.

“YAPAY ZEKÂ YARGIDA YENİ BİR DÖNEM AÇIYOR”

Görüşmede konuşan Kadir Özkaya, yüksek yargı kurumları arasındaki bilgi ve tecrübe paylaşımının hukuk sistemlerinin gelişimine katkı sunduğunu söyledi. Özellikle yapay zekâ ve dijital teknolojilerin yargı hizmetlerinde kullanımının anayasa yargısı dâhil olmak üzere hukuk alanında yeni tartışma başlıkları ortaya çıkardığını belirten Özkaya, bu süreçte ülkeler arasındaki kurumsal iş birliğinin daha da önemli hâle geldiğini ifade etti.

Özkaya, temmuz ayında Çin Yüksek Halk Mahkemesine gerçekleştirilmesi planlanan ziyaretin de iki ülkenin yüksek yargı kurumları arasındaki ilişkileri geliştirmek açısından önemli bir fırsat olacağını kaydetti.

ÇİN HEYETİNDEN AYM’YE ÖVGÜ

Çin Yüksek Halk Mahkemesi Başkan Yardımcısı Shen Liang ise ev sahipliği nedeniyle Özkaya’ya teşekkür etti. Yapay zekâ ve teknolojik gelişmelerin hukuk alanında doğru ve etkin kullanılmasının günümüzde yargı sistemleri açısından önemli bir çalışma alanına dönüştüğünü belirten Liang, Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesinin anayasa yargısı alanındaki birikimini yakından takip ettiklerini söyledi.