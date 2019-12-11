Gündem Cinayete kurban giden Güleda yaşasaydı bugün 20 yaşında olacaktı
MUĞLA

Cinayete kurban giden Güleda yaşasaydı bugün 20 yaşında olacaktı

Isparta'da üniversite eğitimini sürdürürken ayrılmak istediği erkek arkadaşı Zafer Pehlivan tarafından öldürülen Güleda Cankel, yaşasaydı bugün 20 yaşında olacaktı. Güleda'nın Muğla'daki kabrini ziyarete eden sınıf arkadaşları, kırmızı gül ve karanfil bıraktı. Tepkili baba Mustafa Cankel , "Cezaevinden salınan bir kişi, elini kolunu sallayarak Ceren'i katletti. Kızımın cinayetinin ardından bu olayın yaşanması bizi daha da üzdü" dedi.

Haber Merkezi DHA
Güleda Cankel
Güleda Cankel

Isparta'nın merkez Fatih Mahallesi'ndeki apartın 12 numaralı odasında 18 Kasım Pazartesi günü saat 11.00 sıralarında meydana gelen olayda, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Fotoğrafçılık Bölümü öğrencisi Güleda Cankel, ayrılmak istediği erkek arkadaşı Zafer Pehlivan tarafından boğazı sıkıldıktan sonra kalbinden bıçaklanarak, öldürüldü. Zafer Pehlivan, cinayetten 3 saat sonra polis merkezine gidip, teslim oldu. Üniversiteli Güleda'nın, hayatta kalmak için 17 saat mücadele ettiği, bu sürede 3 kez Zafer Pehlivan'ın elinden kaçmaya çalıştığı ortaya çıktı. Sorgusunun ardından 19 Kasım Salı günü adliyeye sevk edilen Zafer Pehlivan, tutuklandı. Güleda Cankel ise memleketi, Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Ortaköy Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

17 saatlik mücadelesi yetmedi
GÜNDEM
17 saatlik mücadelesi yetmedi

ISUBÜ Fotoğrafçılık Bölümü'nden 7 erkek öğrenci, Güleda Cankel'in bugün doğum günü nedeniyle otobüsle Muğla'ya geldi. Yol kenarında otobüsten inen öğrencileri, Güleda'nın babası Mustafa Cankel karşıladı. Gruptakiler, daha sonra Güleda'nın kabri başına giderek, kırmızı gül ve karanfil bırakıp, dua etti. Öğrenciler gözyaşlarına hakim olamazken, Güleda'nın 'Lisa' isimli köpeğinin mezar başından ayrılmaması dikkat çekti.

Güleda'dan geriye mutlu ve neşeli görüntüleri kaldı
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Güleda'dan geriye mutlu ve neşeli görüntüleri kaldı
Isparta'da eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Güleda Cankel'den geriye, arkadaşları tarafından çekilmiş oldukça neşeli ve hayat dolu olduğunu gösteren görüntüleri kaldı. Cankel'in hayatının baharında vahşi bir cinayete kurban gitmesi, birlikte eğitim gördüğü ve hayaller kurduğu arkadaşlarını derinden yaraladı.

"Doğum gününü mezarlıkta kutlamaya geldik"

Mustafa Cankel
  • Üzüntülü baba Mustafa Cankel, "11 Aralık kızımın doğum günü. Maalesef bir cinayete kurban gittiği için doğum gününü mezarlıkta kutlamaya geldik. Zanlıya en büyük cezanın verilmesini, başka Güledaların ölmemesi, bundan sonra bütün kadınların haklarının korunması ve bu acılara son verilmesi en büyük isteğimiz. Katile en yüksek cezayı aldırıp, kızımı sembol yapmak istiyorum. Arkadaşları Isparta'dan doğum günü münasebetiyle kabir ziyareti gerçekleştirdiler. Hepsine teşekkür ediyorum. Kızım 1,5 aylık öğrenim dönemi görmesine rağmen çok güzel arkadaşlık kurmuş. Eşim henüz kendini toparlayamadı. Psikolojik destek alıyor ve ilaçlarla ayakta duruyor. Ayrıca Ceren Özdemir cinayeti içimizi yaktı. Cezaevinden salınan bir kişi, elini kolunu sallayarak Ceren'i katletti. Kızımın cinayetinin ardından bu olayın yaşanması bizi daha da üzdü" dedi.


ISUBÜ Fotoğrafçılık Bölümü öğrencisi Kadir Pehlivan ise, "Bütün sınıf olarak buraya gelmek isterdik. Maddi imkanı olan ya da olamayan var. Okulda bir etkinlik yapmayı düşünüyorduk. Buraya gelmenin daha doğru olduğunu düşündük. Güleda'nın da burada olmasını isterdik. Bugün saat 19.00'da dersimiz vardı. Keşke hep birlikte derse gidebilseydik" diye konuştu.

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