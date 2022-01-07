"Çin’de yaşanan dünyanın en uzun trafiği" yalanı

Sosyal medyanın gündeminde olan otoyol fotoğrafı, ‘dünyanın en uzun trafiği Çin’de yaşandı’ iddiasıyla yeniden dolaşıma girdi.

Aslında gerçek hiç söylendiği ya da görüldüğü gibi değil. Fotoğraf, Güney Kaliforniya’daki Interstate 405 otoyoluna ait.

Trafikte sıkışmış arabaların görüldüğü fotoğraf, daha fazla şerit varmış izlenimi vermek için dijital olarak değiştirilmiş. Değiştirilen görüntü, Interstate 405‘in 19 şeritli yolun güney Kaliforniya’dan geçen bir bölümünü gösteriyor.

Otoyolun dijital olarak değiştirilmiş hali ve orijinal hali

Gerçekten iki fotoğraf arasında hiç de yadsınamayacak kadar büyük bir fark var. Öte yandan görüntülenen otoyol Çin’de de değil. Reuters doğrulama platformu da iddianın doğru olmadığı kararına vardı.